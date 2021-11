Inizia oggi un nuovo mese e ci siamo già buttati alle spalle metà dell’autunno.

Ora, abbiamo di fronte a noi 30 giorni, tutti nuovi e da scoprire, che ci porteranno all’interno di un mese magico per molti che è dicembre.

Riavvolgiamo, però, il nastro e torniamo al nostro presente.

Come sarà novembre?

Molti già lo sanno o se lo immaginano semplicemente perché consultano la propria agenda o ripensano alla routine di tutti i giorni.

Tuttavia, possiamo fare un salto tra le stelle per scoprire se alla nostra quotidianità si potrà aggiungere qualche extra positivo e inaspettato.

In questo articolo, in particolare, scopriremo che per l’oroscopo di novembre sono questi i 3 segni più intraprendenti che possono iniziare il mese con il piede giusto.

Un solo elemento

Questi tre segni appartengono tutti a un unico elemento che è quello dell’Acqua, opposto alla Terra.

Il suo simbolo è un triangolo al contrario, con la punta verso il basso, e il suo colore è il blu.

In questa tripletta ritroviamo proprio:

il quarto segno dell’oroscopo, il Cancro;

l’ottavo segno, lo Scorpione;

il dodicesimo e ultimo, i Pesci.

Di Cancro, Scorpione e Pesci solitamente si dice che siano segni caratterizzati da forte emotività e mossi dall’istinto.

Un po’ come l’acqua in natura, sono imprevedibili: un attimo prima sono calmi e sereni e quello dopo agitati e travolgenti.

Al di là di questi tratti generali, l’oroscopo di novembre li vede particolarmente dinamici, con voglia di fare, attivi, grintosi e conquistatori.

Per l’oroscopo di novembre sono questi i 3 segni più intraprendenti che possono iniziare il mese con il piede giusto

Questi segni avranno tante possibilità e opportunità e andranno fino in fondo spinti dalle loro sensazioni e intuizioni.

Cancro

L’intraprendenza arriva da Marte e si riflette su ogni aspetto della vita portando novità significative:

si potrebbe trovare un nuovo amore o iniziare un flirt;

si potrebbe trovare un lavoro;

con il denaro in arrivo, poi, si potrebbe anche trovare una casa tutta per noi.

Inoltre, sarebbe il momento giusto per lanciarsi e provare concorsi ed esami che si rimandano da troppo.

Scorpione

Con questo segno l’intraprendenza prende altre sfumature:

in amore il momento sarebbe favorevole per trovare la propria anima gemella o fare un grande passo con il proprio partner, convivenza o matrimonio;

sotto il punto di vista lavorativo, si potrebbe trovare un lavoro tutto nuovo per cambiare quello che va ormai troppo stretto;

per quanto riguarda la casa, invece, questo sarebbe il mese giusto per rinnovarla, ristrutturarla, cambiarla.

Pesci

Infine, il segno dei Pesci che si muoverà a novembre sotto l’influsso positivo di Sole e Marte.

Con il vento assolutamente a favore, questo sarebbe il periodo per essere intraprendenti:

sicuramente in amore che potrebbe regale la gioia di trovare una storia stabile e felice;

a lavoro dove potrebbero arrivare nuove opportunità professionali;

poi in ambito economico dove potrebbe presentarsi l’occasione per grandi e importanti investimenti.

