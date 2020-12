Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco spiegato come silenziare una chiamata senza offendere chi sta chiamando. Quante volte capita, infatti, di trovarsi in una riunione o in un momento particolare e dimenticarsi di mettere il silenzioso.

Una volta che ci si accorge del problema è già troppo tardi, il danno è fatto. Esistono, però, delle funzioni del cellulare che permettono di evitare queste situazioni tanto imbarazzanti quanto fastidiose.

Questo trucco permette di risolvere i problemi con il cellulare

Quante volte è capitato di avere una situazione lavorativa o personale in cui ci si è dimenticati di mettere il cellulare in modalità silenzioso?

In questi casi, spesso tra il prendere il telefono e lo spegnere la chiamata la frittata è fatta. Inoltre, si corre il rischio di offendere anche la persona che ci stava chiamando e a cui abbiamo dovuto rifiutare la chiamata. Risolvere questo problema è meno complicato di quel che sembra.

Se si possiede un cellulare della mela ogni volta che si riceve una chiamata basterà semplicemente premere il tasto a destra del telefono, una volta. In questo modo la chiamata sarà silenziata senza essere spenta. Se, invece, si intende spegnere propriamente la chiamata basterà premere il tasto a destra una ulteriore volta.

Come silenziare una chiamata

Esiste, tuttavia, un metodo ancora più veloce e sicuro per assicurarsi di non essere disturbati durante una giornata particolare.

Sempre sul cellulare della mela esiste un bottone che pochi avranno notato ma che è molto importante. Sulla sinistra, infatti, è presente una piccola levetta. Questa levetta è importante in quanto permette di passare dalla modalità “silenzioso” a quella “normale” in men che non si dica.

Basterà soltanto spingere la levetta verso destra per permettere al telefono di squillare, a sinistra, invece, se si vuole impostare il silenzioso. Ma attenzione a spostare di nuovo la levetta se vi fosse la necessità di trovare il cellulare per una telefonata importante!

Detto questo, ecco spiegato come silenziare una chiamata senza offendere chi sta chiamando. Se si è interessati a come migliorare la durata della propria batteria non ci si può perdere questo articolo a riguardo.