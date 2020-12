Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco spiegato perché chi possiede uno di questi cani è un padrone fortunato secondo gli esperti. Infatti, i possessori di questo cane possiedono un piccolo tesoro per svariati motivi.

Parliamo, infatti, di un cane che, secondo gli esperti, è allo stesso tempo antichissimo, prestigioso e costoso. Allo stesso tempo gli studi hanno rivelato che è un validissimo difensore della proprietà e un cane perfetto per la famiglia.

Il cane più antico del mondo

Tutti i cani sono speciali per i propri padroni, ma solamente pochi sono capaci di essere tanto antichi quanto preziosi. Un cane, in particolare, è stato capace di raggiungere attraverso la storia il nostro Paese e di rappresentare una scoperta per ogni padrone volenteroso.

Secondo alcuni esperti questo cane potrebbe essere uno dei più antichi al mondo e il progenitore di tutti i moderni mastini. Questo cane era già esaltato nell’antica Grecia e veniva comparato ad un leone per la sua possanza. La sua criniera, infatti, può ricordare quella del re della Savana, e anche le sue dimensioni non scherzano.

È, infatti, una delle razze di cani più grandi del mondo, dimensione commensurata solamente dalla sua bontà verso la famiglia.

Chi possiede uno di questi cani possiede un tesoro

Il mastino tibetano è tanto un compagnone con la sua famiglia quanto anche un terribile avversario per qualsiasi violatore delle mura domestiche.

Nel contempo è meglio non aspettarsi troppe smancerie da questo amico a quattro zampe. Conscio del suo lignaggio, il mastino tibetano è orgoglioso come un vero nobile e mostrerà il suo affetto in maniera dignitosa.

Ma è meglio non lasciarsi ingannare. Questo cane, infatti, ha un cuore d’oro che solamente chi lo conosce a fondo può indovinare. Per questo motivo chi possiede questo cane può vantare un animale dal carattere e dal lignaggio unico, un vero e proprio pezzo di storia.

Detto questo, ecco spiegato perché chi possiede uno di questi cani è un padrone fortunato secondo gli esperti.