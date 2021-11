Dopo la lavatrice, l’invenzione più apprezzata da chi fa il bucato è l’asciugatrice. Utile per ottimizzare i tempi, risulta persino indispensabile quando fuori piove e non si vuole stendere la biancheria in casa. Ormai si trovano in commercio asciugatrici che non consumano molta energia. Avere un occhio di riguardo al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente è sempre consigliabile. Quindi per avere un ulteriore guadagno di tempo e denaro, si possono usare queste strane palline.

Perché tantissime persone le usano?

Ecco spiegato a cosa servono le palline di lana nell’asciugatrice e quali sono le più economiche da acquistare anche su Amazon. Le palline di lana permettono un risparmio di tempo dell’asciugatura fino al 30%. Come funzionano? Grazie alla loro consistenza, velocizzano l’asciugatura e aiutano a distendere i capi. In questo modo, una volta estratto il bucato dall’asciugatrice, non si deve perder troppo tempo a stirare. Risultando i tessuti più distesi e morbidi, non servirà neppure abbondare con l’ammorbidente in fase di lavaggio. Asciugare velocemente si traduce in un taglio consistente in bolletta. Così come un uso parsimonioso dell’ammorbidente significa farlo durare più a lungo, spendere di meno e avere maggior riguardo verso l’ambiente.

Quali palline si possono acquistare?

Si possono trovare diversi tipi di palline per asciugatrici: o di plastica o di lana. Le prime aiutano a distendere i tessuti, ma non assorbono l’umidità. Quelle di lana, invece, sono perfette se si vuole il doppio effetto del risparmio tempo e denaro. Infatti, distendono i capi d’abbigliamento, riducono i tempi di asciugatura e sono più resistenti, durando più a lungo.

Queste utilissime palline si possono trovare facilmente nei negozi di casalinghi o nei supermercati più forniti, nel reparto detersivi. Chi preferisse invece acquistarle online, su Amazon le più apprezzate e vendute sono in confezione da 6, abbinate a fragranze alla lavanda o talco. Di solito si tratta di olio essenziale che va versato in piccole quantità su ogni pallina, in modo che durante l’asciugatura possano rendere il bucato anche profumato. Le più economiche hanno un prezzo di circa 10 euro.

Ulteriori consigli

Le più semplici ed economiche sono le palline da fare in casa con la carta stagnola. Basterà prendere qualche foglio di alluminio e creare delle palline delle dimensioni del palmo della mano. Va detto che questo tipo di palline non trattengono l’umidità, ma rendono sicuramente la biancheria più distesa.

