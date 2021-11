L’autunno volge, ormai, quasi al termine e con esso se ne andranno presto le ultime giornate di bel tempo. Per questo motivo, potrebbe essere una buona idea godersi gli ultimi giorni all’aperto, facendo delle serene passeggiate in mezzo alla natura. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo, e per questo vogliamo presentarvi alcuni luoghi tutti da scoprire, in cui potersi godere appieno le bellezze di questa stagione. Allora, ecco i bellissimi borghi sui laghi in cui passare un weekend autunnale diverso dal solito. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Come passare un fine settimana all’insegna della tranquillità e del relax

Sono tanti i motivi per amare l’autunno, periodo dell’anno che spicca tanto per la bellezza della natura quanto per la bontà della cucina stagionale. Tra questi uno dei più interessanti, è quello di poter passare un fine settimana in un borgo in riva ad un lago. In questi piccoli luoghi sereni e rilassati, è possibile godersi appieno la bellezza della natura autunnale, senza però negarsi nessun comfort. Ad esempio, gli amanti della montagna e della tranquillità dovrebbero assolutamente visitare Molveno, piccolo centro abitato sulle rive del lago omonimo. Qui sarà possibile passeggiare sulle sponde di uno dei laghi più belli d’Italia, immergendosi nella natura incontaminata del Parco naturale Adamello Brenta.

Sarà così possibile inseguire le orme di tantissime specie selvatiche, rimanendo stupiti dai bellissimi scorci sulle Dolomiti del Brenta, che si ergono non distanti da Molveno. Insomma, una piccola gemma trentina in cui passare un sereno fine settimana diverso dal solito.

Ecco i bellissimi borghi sui laghi in cui passare un weekend autunnale diverso dal solito

Se invece si abita vicino alla città eterna, non si dovrebbe perdere una visita al lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. Qui sarà possibile passeggiare tra le vie antiche del piccolo centro di Marta, paese dalla storia travagliata e dall’atmosfera decisamente rilassante. Gli amanti della storia potranno così visitare alcune antiche strutture risalenti al Medioevo, tra cui spicca la Torre dell’Orologio, struttura antecedente al 1100 circa. Chi invece ama la buona cucina, non dovrebbe perdersi la possibilità di assaggiare alcune delle specialità locali. Tra queste spiccano tante preparazioni a base del pesce lacustre, come il Coregone, e la Cannaiola, vino rosso prodotto proprio in questa zona del Lazio. Infine, meriterebbe una visita il “borgo dei pescatori”, area della cittadina da cui è ancora possibile ammirare l’avvicendarsi delle barche sulle acque del lago.

