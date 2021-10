Dopo ore di lavaggi e attese, aprire l’oblò della lavatrice e tirare fuori la biancheria ingiallita è davvero avvilente. Quante volte, in questi casi, ci si impunta a trovare una soluzione, ma, poi, si è sempre “punto e a capo”. Se in più si è deciso di riprendere il vecchio lenzuolo della nonna dal baule e lo si ritrova giallo, è forse arrivato finalmente il momento di intervenire in maniera efficace. Sbuffare seccamente e adirarsi non è certo la soluzione. Piuttosto, basta seguire i semplici trucchetti di questa guida per scoprire come avere il bucato incredibilmente bianco con questo semplice prodotto e un consiglio contro la muffa.

Per prima cosa, occorre procurarsi il perossido di idrogeno, più comunemente noto come acqua ossigenata. Questo prodotto ha fantastiche proprietà sbiancanti, disinfettanti e anche igienizzanti. Il tipo di acqua ossigenata adatta ai rimedi che proponiamo è quella diluita al 3% o massimo al 3,6%. Inoltre, per scongiurare qualsiasi tipo di irritabilità, è consigliabile utilizzare quella a concentrazioni basse, ossia a 10 volumi o massimo 12, in quanto non tossica.

Come sbiancare il bucato

L’acqua ossigenata sbianca gli indumenti e rimuove il cattivo odore di umidità dai panni, soprattutto durante l’inverno. Per cui, occorrerà prendere un bicchiere, riempirlo per metà di acqua normale e aggiungere un cucchiaio di acqua ossigenata. Versare poi la soluzione così ottenuta direttamente nel cestello prima di inserire gli indumenti.

Un consiglio in più: se si vuole potenziare maggiormente l’efficacia ed avere anche un buon profumo, aggiungere il sapone di Marsiglia e avviare il normale ciclo di lavaggio.

Eliminare i cattivi odori dalla lavatrice

A volte i residui stessi di sapone rimasti nei circuiti della lavatrice, possono essere la causa di cattivi odori che si depongono sugli abiti. Il risultato è biancheria pulita, ma non profumata. Per eliminarli, basta versare una tazza di acqua ossigenata all’interno del cestello e avviare un lavaggio a vuoto, preferibilmente a 60 gradi. In questo modo, la lavatrice verrà liberata dai residui e potrà fare bene il suo lavoro. Se necessario, ripetere il procedimento 1 volta al mese. Con una lavatrice pulita, anche la biancheria sarà più pulita.

Per rimuovere le macchie di muffa dagli indumenti bianchi, o comunque chiari, potrebbe essere utile applicare qualche goccia di acqua ossigenata al 3%. Lasciare agire per bene, quindi. Se le macchie sono molto ostinate, anche tutta la notte. Poi risciacquare a mano o procedere con il normale lavaggio in lavatrice. Anche in questo caso, si potrebbe aggiungere al normale detersivo un po’ di sapone di Marsiglia che non dovrebbe mai mancare a casa.

Consigli e raccomandazioni:

Consultare attentamente le etichette di lavaggio degli indumenti prima di applicare l’acqua ossigenata;

L’acqua ossigenata va utilizzata solo su indumenti bianchi, senza esagerare con le dosi.

Per le macchie di muffa nella vaschetta della lavatrice, utilizza un panno imbevuto di limone e acqua ossigenata.