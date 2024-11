Eni e Ithaca Energy uniscono le forze nel Regno Unito, offrendo dividendi straordinari e nuovi orizzonti di crescita. Scopri i dettagli di questa fusione strategica e le prospettive future.

Eni e Ithaca Energy uniscono le forze: un dividendo straordinario e nuovi orizzonti

Ti sei mai chiesto cosa succede quando due giganti del settore oil & gas uniscono le forze? L’accordo tra Eni, il colosso italiano dal simbolo inconfondibile del cane a sei zampe, e Ithaca Energy, operatore chiave del Mare del Nord, rappresenta uno di quei momenti in cui i numeri e le strategie finanziarie raccontano molto più di semplici risultati economici. È il caso di parlare di una vera rivoluzione per il mercato britannico del petrolio e del gas, ma anche per gli azionisti che stanno già raccogliendo i frutti di questa sinergia.

Una pioggia di dividendi sotto l’albero

Immagina di trovarti a pochi giorni dal Natale e scoprire che nella calza non ci sono solo dolci, ma anche un sostanzioso dividendo straordinario. Questo è esattamente ciò che accadrà agli azionisti di Ithaca Energy, che il 20 dicembre 2024 riceveranno una cedola extra da 200 milioni di dollari, distribuita in valuta britannica. Il regalo arriva dopo la business combination siglata con Eni, una fusione che ha messo a fattor comune gli asset britannici del Mare del Nord con quelli italiani.

Per il colosso italiano, questa operazione si traduce in un incasso diretto: oltre 193 milioni di dollari, grazie alla sua partecipazione del 38,7%. Ma il vero obiettivo non è solo riempire le tasche degli azionisti nel breve termine. Questa partnership punta infatti a consolidare la posizione del gruppo nel Regno Unito e a sfruttare al meglio il potenziale delle riserve petrolifere locali.

Una strategia di crescita ben definita

La distribuzione di dividendi straordinari non è un caso isolato, ma parte di una strategia precisa. Per il 2024, il nuovo gruppo si è impegnato a garantire un payout totale di 500 milioni di dollari, di cui ben 300 milioni deliberati dal consiglio di amministrazione di Ithaca Energy. La politica di remunerazione degli azionisti si basa su un meccanismo chiaro: il 30% del flusso di cassa operativo libero viene destinato ai dividendi. Questa scelta, unita a un recente rifinanziamento da 2,25 miliardi di dollari, offre al gruppo non solo liquidità, ma anche la stabilità necessaria per guardare avanti con ambizione.

Riserve petrolifere e un occhio al futuro

Con una produzione giornaliera stimata oltre i 100.000 barili equivalenti per il 2024, Ithaca Energy ed Eni si posizionano come il secondo operatore di oil & gas nel Regno Unito. Ma non basta. L’obiettivo dichiarato è arrivare a 150.000 barili al giorno entro il 2030, una meta che potrebbe spingerli al vertice del mercato upstream britannico.

Il potenziale del gruppo si riflette anche nelle sue riserve: ben 658 milioni di barili, una cifra che fa sognare sia in termini di produzione futura sia di stabilità economica. Non sorprende, quindi, che anche le agenzie di rating abbiano riconosciuto i benefici di questa fusione. Fitch e Moody’s hanno migliorato il merito di credito della nuova Ithaca Energy, con valutazioni rispettivamente di BB- e Ba3, segno di fiducia verso le prospettive di crescita del gruppo.

Non solo luci, ma anche ombre

Tuttavia, il quadro non è completamente privo di sfide. I conti dei primi nove mesi del 2024 mostrano una flessione rispetto all’anno precedente, complice il calo dei prezzi energetici. L’ebitda è sceso a 758,5 milioni di dollari, contro i 1,367 miliardi dell’anno precedente, mentre l’utile netto si è dimezzato, passando da 332 a 182 milioni di dollari. Anche il free cash flow ha subito una contrazione, fermandosi a 792 milioni di dollari.

Questi numeri, però, non sembrano preoccupare troppo i vertici del gruppo, che vedono nelle economie di scala generate dalla fusione con Eni un’opportunità per consolidare la posizione di mercato e migliorare la resilienza finanziaria. Come ha dichiarato il presidente esecutivo di Ithaca Energy, Yaniv Friedman, il recente rifinanziamento non solo offre stabilità, ma prepara il terreno per le aspirazioni di crescita a lungo termine.

Un futuro tutto da scrivere

L’alleanza tra Eni e Ithaca Energy rappresenta molto più di una semplice operazione finanziaria. È un esempio concreto di come le partnership strategiche possano creare valore sia per gli azionisti che per il mercato. Ma resta una domanda: questo modello di sinergia sarà replicabile in altri mercati, aprendo nuove frontiere per il gruppo italiano? O, più semplicemente, segnerà un nuovo standard per il settore?

Eni e Ithaca Energy uniscono le forze: le indicazioni dell’analisi grafica

È da circa 5 mesi che le quotazioni si stanno muovendo in uno stretto trading range che ha come limite superiore area 14,227 euro. Solo una rottura di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo secondo lo scenario indicato in figura. Una chiusura inferiore a 13.768, invece, potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso.

