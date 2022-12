3 comodi e veloci antipasti natalizi che possiamo preparare tranquillamente il giorno prima

Possiamo mettere in tavola questi 3 antipasti natalizi da preparare anche il giorno prima per organizzarci meglio e non perdere tempo ai fornelli. Scopriamo subito come procedere.

Lo sappiamo, i giorni delle feste natalizie sono tra i più frenetici dell’anno. Tra il preparare noi stessi, la tavola, la casa e il resto della famiglia, spesso non resta molto tempo per dedicarsi ai fornelli. Ma se scegliamo le ricette giuste è molto semplice preparare degli antipasti il giorno prima. Questi si conserveranno perfettamente fino a un paio di giorni, e potremo servirli in tavola al pranzo o alla cena di Natale senza problemi. Vediamo dunque alcuni esempi di antipasti che si possono preparare il giorno prima.

Le uova sul prato piacciono a tutti

Il primo antipasto sono le uova nel prato, un piatto adatto davvero a ogni occasione e che piace a bambini e adulti. La preparazione è semplicissima: basta cuocere delle uova sode, sgusciarle, tagliarle a metà ed estrarre i tuorli. Questi andranno frullati con un po’ di sale, pepe e tonno (oppure capperi per i vegetariani). A questo punto dobbiamo formare delle palline con i tuorli frullati e rimetterle al loro posto all’interno degli albumi. Poi adagiamo le nostre mezze uova su un “prato” di maionese mista a prezzemolo. Faremo una bellissima figura e l’antipasto si manterrà freschissimo anche se preparato il giorno prima.

Insalata di pasta per i 3 comodi e veloci antipasti natalizi

Il secondo antipasto che possiamo preparare il giorno prima è la velocissima insalata di pasta, protagonista immancabile di picnic e gite fuori porta. Tutti sanno come si fa: facciamo bollire della pasta corta, come farfalle o penne. Premuriamoci di fare una cottura al dente, la pasta deve essere bella compatta. Raffreddiamola sotto l’acqua corrente e condiamo con olio, sale, mozzarella e le nostre verdure preferite (pomodorini, broccoli, olive, mais, rucola, eccetera). Se vogliamo possiamo aggiungere anche del tonno o delle fettine di uovo sodo.

Spiedini freddi di verdura e frutta

L’ultimo dei 3 comodi e veloci antipasti natalizi facilissimi da preparare il giorno prima sono gli spiedini freddi di frutta e verdura. Non c’è nulla di più facile. Possiamo utilizzare vari ingredienti come bocconcini di mozzarella, pomodorini, funghi grigliati, carciofini e olive. Per gli spiedini di frutta utilizziamo uva, ananas, melone, kiwi, mirtilli, arance e per un tocco ancora più raffinato del prosciutto crudo.

Portiamoli in tavola per donare allegria alla cena natalizia e fare una splendida figura con ospiti, amici e parenti senza perdere ore e ore attaccati ai fornelli. Certamente i nostri antipasti verranno apprezzati.