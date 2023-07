Ecco quanto si può guadagnare investendo 100.000 euro in questo BTP dal rendimento eccezionale

Quanto si può guadagnare investendo in questo BTP-proiezionidiborsa.it

Oggi i rendimenti dei Buoni del Tesoro Poliennale hanno raggiunto i valori più alti degli ultimi 10 anni. Tra i molti BTP disponibili adesso, uno ha un rendimento davvero elevato.

Se sei alla ricerca di un investimento sicuro e redditizio, non puoi ignorare i BTP, i Buoni del Tesoro Poliennali emessi dallo Stato italiano. I BTP sono obbligazioni a tasso fisso che pagano una cedola semestrale e che hanno una scadenza in emissione variabile tra i 3 anni e i 50 anni. Tuttavia, acquistando i titoli in Borsa si possono trovare scadenze anche inferiori ai 3 anni.

Il rendimento dei BTP oggi è alle stelle

Negli ultimi 12 mesi, il rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali è salito molto, per l’aumento dei tassi di interesse. La Banca Centrale Europea (BCE), per contrastare l’inflazione, da luglio dello scorso anno ha messo in atto una politica monetaria restrittiva. Questa ha fatto scendere i prezzi e salire i rendimenti delle obbligazioni a tasso fisso, tra cui i BTP.

Oggi i Buoni del Tesoro Poliennali hanno i rendimenti più alti dell’ultimo decennio. Chi acquista oggi un BTP e lo detiene fino alla scadenza, può godere di questi rendimenti per tutta la durata del BTP. Per esempio, acquistando oggi il Buono del Tesoro Poliennale con scadenza a marzo del 2037, possiamo garantirci un rendimento annuo tra i più elevati.

Ecco quanto si può guadagnare adesso investendo nel BTP con scadenza marzo 2037

Tra i vari BTP disponibili sul mercato secondario, ce n’è uno che offre un rendimento più elevato degli altri, il BTP scadenza marzo 2037. Questo Buono del Tesoro Poliennale, (ISIN: IT0005433195) ha una cedola lorda annua di 0,95%, ma un rendimento netto tra i più elevati. Infatti, se acquistato a 67,4 centesimi, prezzo al momento della stesura dell’articolo, il rendimento a scadenza sarà del 4,1% annuo.

Quanto si guadagnerebbe in totale investendo oggi nel titolo e mantenendolo fino alla data del rimborso? Semplifichiamo i calcoli, ecco quanto si può guadagnare avendo a disposizione 100.000 euro da investire. Poiché il prezzo è inferiore a 100 centesimi, con 100.000 euro si possono acquistare BTP per un valore di 148.000 euro nominali. Questo sarà il capitale che riceveremo alla scadenza. A questo importo occorre aggiungere 1.230 euro nette all’anno di flusso cedolare. Quindi il rendimento netto totale sarà del 60% circa per un investimento di 13 anni e 9 mesi.

Le opportunità delle altre scadenze

Il BTP con scadenza nel marzo del 2037 ha un rendimento annuo tra i più elevati tra tutti i Buoni Poliennali. Ma si può anche scegliere di investire per un periodo più breve, magari accontentandosi di un rendimento annuo minore.

Per esempio si potrebbe puntare sul BTP Valore che scade a giugno del 2027. Molto interessante anche il Buono del Tesoro Poliennale con scadenza nel 2025, che ha una cedola davvero elevata.