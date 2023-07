Sogni unghie meravigliose? Sono queste le 2 tendenze più belle dell’estate 2023 che dovrai provare per essere alla moda!

Brillerai grazie a queste nuove unghie colorate e tutti ti guarderanno le mani con invidia!

D’estate è bello giocare coi colori, anche quando si parla di manicure! Ormai è esplosa una vera e propria moda in questo campo, le cui parole d’ordine sono semipermanente o gel.

Tutte cercano quella manicure che sia duratura nel tempo, e che ci permetta di avere delle belle mani senza troppo impegno. Questi vantaggi li possiamo ottenere solo grazie ad una manicure ben fatta, per questo è molto importante affidarsi alle mani esperte di un professionista. Ma cosa scegliere per essere alla moda questa estate? Quali decorazioni, quali sfumature di colore e, soprattutto, quale forma dovremo dare alle nostre unghie per avere mani belle da fare invidia?

Quest’anno le manicure più in voga sono colorate e brillanti, una vera botta di allegria per chiunque le guardi. In particolare, ci soffermeremo su 2 tendenze già amate in giro per il mondo, perché riprendono delle bellissime gradazioni di colore. Scopri subito cosa dovrai chiedere la prossima volta alla tua estetista!

Sogni unghie meravigliose? Sono queste le novità della stagione che devi provare per essere sempre fantastica

Il mondo dei vip è sempre una fonte di ispirazione in fatto di look e di moda. Parlando di icone di stile, non possiamo non citare Jennifer Lopez, una vera star che quest’anno ci ispira con le sue pettinature effetto lifting, ottime anche per combattere il caldo.

Se ciò che amiamo di più è, invece, avere le unghie sempre in ordine e alla moda, non potremo non provare le Glazed Donut Nails, già amatissime dalle star.

Per avere delle unghie belle da far impazzire, però, dovremo assolutamente avere le Aurora Nails.

Brillano come non mai

Questa moda è meritatamente stata eletta come una delle tendenze più belle ed eleganti degli ultimi anni, e il perché è presto detto. Le Aurora Nails sono delle vere e proprie unghie perlescenti, che riproducono le sfumature tipiche delle perle, appunto.

Si ispirano all’aurora boreale, e infatti i colori che più le caratterizzano solo il glicine e l’azzurro. Entrambi i colori saranno, ovviamente, impreziositi da riflessi iridescenti, per dare uno spettacolare effetto luminoso alle unghie. Sono assolutamente da provare, e sono adatte anche per un evento importante, come un matrimonio o una festa sulla spiaggia!

Una versione più chic del classico french

Un sempreverde in fatto di unghie è sicuramente la french manicure. Quest’anno è rivisitata in chiave più elegante e raffinata, e si chiama baby french manicure.

Non cambia molto dalla tradizionale french, se non fosse per lo spessore del decoro sull’unghie. In questo caso, infatti, è molto più sottile, quindi elegante e chic, perfetto per chi ama avere delle mani sofisticate e sempre in ordine. In questo caso, potremo sbizzarrirci coi colori più vivaci dell’estate, dall’arancione, all’azzurro, fino al verde, anche se al momento è molto di moda il rosa nude.

Insomma, sogni unghie meravigliose? Sono queste le manicure che dovrai assolutamente provare! Non perdertene nemmeno una, per avere unghie belle da fare invidia!