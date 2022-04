Se si vuole acquistare un’auto usata è da mettere in conto, oltre al prezzo di acquisto, anche quello del passaggio di proprietà. Se si acquista l’auto presso una concessionaria, ovviamente, le pratiche saranno svolte da quest’ultima senza nessun obbligo di adempimento per chi compra e vende. Invece se si acquista da un venditore privato bisogna seguire una procedura burocratica ben precisa. Questo per avere la piena proprietà del veicolo. Ma ecco quanto costa e come procedere per fare il passaggio di proprietà di un’auto.

Come si effettua il passaggio di proprietà di un veicolo?

Quando si acquista un’auto usata la compravendita si perfeziona con il passaggio di proprietà. Si tratta di un iter burocratico che consente di trasferire il possesso del mezzo di trasporto. Se si acquista da un privato, come abbiamo detto, bisogna provvedere da soli al passaggio di proprietà. La cui richiesta va presentata da chi acquista presso:

STA (Sportello Telematico dell’Automobilista);

Motorizzazione Civile

Automobil Club e agenzie di pratiche auto;

ACI;

PRA.

Per presentare la domanda è necessario allegare i propri documenti di identità e quello del venditore. Ma anche:

certificato di Proprietà dell’auto;

libretto di circolazione;

per aggiornare la carta di circolazione è necessario anche il modulo TT2119 reperibile presso gli STA.

Se l’auto ha un certificato di proprietà per il passaggio sarà sufficiente compilare una dichiarazione di vendita con firma autenticata del venditore. Se invece non è presente è necessario rivolgersi all’ACI per registrare il passaggio di proprietà. Successivamente sarà necessario andare anche alla Motorizzazione Civile per aggiornare la carta di circolazione.

Una volta compreso l’iter per effettuare il passaggio di proprietà, quanto costa il tutto?

Ecco quanto costa e come fare il passaggio di proprietà per acquistare un’auto usata

Le alternative, come abbiamo detto, sono due. Se da una parte ci si può affidare ad una agenzia di pratiche auto, è da considerare che il costo sarà gravato dalla sua tariffa. Che solitamente si aggira attorno ai 150 euro. Facendo da soli, quindi, si risparmieranno, all’incirca, 150 euro. In ogni caso ogni passaggio di proprietà ha dei costi fissi che sono:

27 euro per l’emolumento ACI PRA;

32 euro per l’imposta di bollo per la trascrizione;

16 euro per l’imposta di bollo che serve per aggiornare la Carta di Circolazione;

10,20 euro per i diritti ex MCTC

A questi costi, poi, si deve aggiungere l’Imposta Provinciale di Trascrizione che varia in base alla provincia di residenza e alla potenza del veicolo.

