Ormai comprare online è un’abitudine sempre più comune. Il Covid, poi, ha dato un ulteriore impulso a questo modo di acquistare, visto che ci ha costretto a stare chiusi in casa per diverso tempo.

Ci siamo tuffati in questo mondo tecnologico, persino la spesa ormai ci viene a volte recapitata alla porta. Tuttavia, non tutti sono esperti di acquisti online, è quindi bene capire come destreggiarsi al meglio.

Oggi, in particolare, discutiamo di un colosso della vendita in rete, ovvero Amazon. Questa piattaforma ha un catalogo sterminato di prodotti tra cui scegliere e quindi viene utilizzata da tantissime persone. Per usufruire al meglio dei suoi servizi, Amazon mette a disposizione un abbonamento chiamato Prime, vediamo in che cosa consiste di preciso. Infatti, ecco quanto costa Amazon Prime e quali vantaggi e servizi fornisce.

Questi sono i costi di Amazon Prime:

36 euro all’anno, se si sceglie l’abbonamento annuale;

3,99 euro al mese, se si sceglie l’abbonamento mensile.

I benefici di questo abbonamento sono molteplici. Innanzitutto, si ha accesso a consegne gratuite su qualunque prodotto spedito da Amazon e spesso si riceve il pacco il giorno successivo, massimo entro tre giorni lavorativi.

Insomma, l’abbonamento permette di usufruire di vantaggi nel negozio online, ma ci sono prodotti che vengono sbloccati da Prime senza costi aggiuntivi.

Un altro servizio esclusivo per gli abbonati è Prime Video. Si tratta della piattaforma streaming di Amazon, dove si possono vedere serie TV e film, alcuni di questi completamente esclusivi. Ad esempio, recentemente su questa piattaforma è uscita una serie di film animati di grande successo, che ha moltissimi appassionati.

C’è poi Prime Music, il servizio di streaming musicale. Esso, come Spotify, permette di ascoltare un gran numero di brani dei più importanti musicisti al Mondo. Oltre a Video e Music troviamo anche Prime Reading, ovvero una selezione di libri che si possono leggere gratuitamente in versione digitale. Questi si possono leggere su lettore Kindle oppure sull’applicazione Amazon per la lettura su tutti i dispositivi.

Prime permette poi di archiviare fino a 5 gigabyte di foto sul cloud di Amazon, così da poterci accedere da PC, tablet o smartphone.

Infine, troviamo Prime Gaming, che fornisce consistenti vantaggi sulla piattaforma per lo streaming di videogiochi chiamata Twitch. Con Prime Gaming si possono ottenere, ad esempio, un certo numero di videogiochi gratis ogni mese, che una volta riscattati sono nostri per sempre.