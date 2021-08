Il colore blu o viola nella zona del contorno occhi è un nemico che tutti abbiamo dovuto affrontare almeno una volta nella vita. Benchè le occhiaie non siano un vero problema medico, sono una preoccupazione piuttosto diffusa perché rendono il nostro sguardo spento, stanco e soprattutto ci fanno sembrare appena tornati da una notte di follie, anche se abbiamo dormito 8 ore!

Cause di borse e occhiaie alle quali sicuramente non si pensa

Se il lettore si chiede come sia possibile svegliarsi con le occhiaie anche se ha dormito più di 8 ore, non deve preoccuparsi perché può capitare! Infatti le cause delle occhiaie sono molte di più della semplice assenza di sonno: disidratazione, alimentazione poco sana, stress, vita irregolare, fattori genetici. Ma bisogna fare anche molta attenzione perché un alleato dell’estate diventa nemico se non usato correttamente: gli occhiali da sole!

Tutto ciò che devi sapere

Gli occhiali da sole sono un accessorio indispensabile che completa il nostro look in ogni stagione. Soprattutto in estate non li dimentichiamo mai. Ma se da un lato sono preziosi alleati che proteggono i nostri occhi dall’esposizione prolungata alla luce solare, dall’altro accentuano un inestetismo che affligge individui di ogni età e di ogni sesso.

Perché vengono

Gli occhiali come riportano alcune riviste e ricordano alcuni oculisti, poggiando sul setto nasale e sulla zona del contorno occhi, creano un peso che contribuisce a rallentare il microcircolo non consentendo il corretto drenaggio dei liquidi.

La pelle in queste zone è molto sottile e l’uso prolungato di occhiali accentua i fastidiosi cerchi scuri intorno agli occhi. Ma non c’è da preoccuparsi perché con qualche piccolo trucchetto è possibile contenere e prevenire la formazione di questo problema.

I rimedi più veloci non sono quelli efficaci

Si sa che il freddo è il rimedio naturale più consigliato e veloce per decongestionare la zona e ridare luminosità al viso. Infatti in molti ricorrono a soluzioni last minute come l’applicazione di ghiaccio o di cucchiaini da caffè lasciati in frigo tutta la notte. Ed è vero, in molti casi funziona! Così come i tanto amati eye patches (strisce adesive monouso a base di vari prodotti come acido ialuronico e peptidi ringiovanenti) che in molti propongono sul mercato.

Ma questo rimedio last minute andrà a rendere meno evidenti le occhiaie solo momentaneamente, non costituisce la vera prevenzione del problema.

Occhiaie da occhiali: ecco il vero rimedio

La cosa più importante da fare per limitare le occhiaie da occhiali è scegliere con cura il modello. Sono i modelli più glamour ai quali bisogna fare più attenzione perché spesso presentano entrambe le criticità da evitare: montature pesanti e assenza di naselli. Proprio per questo se già si soffre di questo inestetismo e si vuole rimediare è importante scegliere montature snelle e con i naselli, in questo modo eviteremo di affaticare troppo la zona favorendo il microcircolo… contrastando così la formazione di occhiaie!