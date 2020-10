Per il calcolo facciamo riferimento al salario minimo di recente approvazione nella Confederazione. Ed in particolare a Ginevra. La norma che introduce il salario minimo in Svizzera recita sostanzialmente che per vivere di quanto hai bisogno?

Ti servono almeno circa 3.600 euro mensili. Per quello che ad oggi è il salario minimo più alto al mondo. Allora, ecco quanti soldi ti servono come minimo per andare a vivere in Svizzera. Ed anche il perché in accordo con una richiesta avanzata dai sindacati in Svizzera. E successivamente portata avanti nella Confederazione a livello politico dalla sinistra.

Ecco quanti soldi ti servono come minimo

Ecco quanti soldi ti servono come minimo per andare a vivere in Svizzera e perché. Dato che non è la prima volta. La prima che nel cantone di Ginevra si prova ad introdurre il salario minimo. Che ora invece è realtà. Il via libera, con il voto popolare, è infatti arrivato al terzo tentativo. Ed impone agli imprenditori di garantire una paga oraria pari a 23 franchi svizzeri. Che moltiplicati per 41 ore di lavoro settimanale fanno 4.086 franchi svizzeri al mese.

Salario minimo a Ginevra, una delle città più care al mondo

Sebbene Ginevra sia la residenza di ricchi e di super ricchi, secondo i promotori dell’iniziativa, anche nel cantone molte famiglie vivono in condizioni di povertà. Situazione che peraltro è andata peggiorando con il lockdown e con la pandemia di coronavirus.

Ecco quanti soldi ti servono come minimo. Proprio per andare a vivere in Svizzera. Con decorrenza del salario minimo approvato che scatterà dal prossimo 17 ottobre. Proprio a Ginevra che per il costo della vita è una delle città più care al mondo. Secondo l’Economist, Ginevra è infatti la quinta città più cara al mondo. Dietro solo, nell’ordine, a Singapore, Parigi, Hong Kong e Zurigo. A Ginevra la qualità della vita è molto alta. E lo stesso dicasi per gli stipendi, ma non per tutti. Il salario minimo dovrebbe così ridurre la forbice tra chi è ricco e chi invece non arriva a fine mese. Nonostante tutto.