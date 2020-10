Come scoprire chi ti ha bloccato su Facebook, ecco un trucco infallibile. Potrebbe esserti capitato di aver cercato il profilo di una persona amica e che sia, però, risultato irreperibile. Quando ciò avviene, è indice di una tra queste tre cose: l’altra persona ti ha bloccato, ha cancellato il proprio account o questo è stato sospeso da Facebook a causa della violazione delle norme della comunità. Ti proponiamo un trucco infallibile per scoprire se sei stato bloccato e, quindi, escludere le ultime due ipotesi in via definitiva.

Per fare ciò ti serve solamente conoscere l’username della persona su Facebook. Cioè, la parte finale dell’URL quando se ne visita il profilo. Ad esempio, questo potrebbe essere https//www.facebook.com/prova12. In questo caso, ”prova12” è lo username della persona in questione. Quindi, acquisita quest’informazione, non resta che accedere ad Open Graph, uno strumento che consente di scoprire lo stato di un profilo. Per usarlo, basta inserire l’username dell’utente Facebook di tuo interesse. Se il suo profilo dovesse essere stato cancellato o disattivato da più di qualche giorno, ti apparirà un messaggio di errore recitante ”Unsupported get request”. Se così non fosse, ti verrà invece mostrata una scritta riportante sesso, nazionalità e username dell’utente di cui hai richiesto le informazioni. Ciò, chiaramente, vorrà dire che il profilo è ancora attivo e che, quindi, è molto probabile se non praticamente confermato che il contatto in questione ti abbia bloccato da Facebook.

Questo metodo, come comprensibile, ha un margine di errore davvero inesistente ed è meglio ricorrere direttamente a questo se si ha la certezza della possibilità di essere stati bloccati. Se vuoi invece cercare di capire se un contatto ti ha bloccato da Whatsapp, ti consigliamo di consultare quest’altro articolo, nel quale ti sarà spiegato come fare.