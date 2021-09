I più fortunati tra noi in questo momento sono ancora in spiaggia e si stanno godendo gli ultimi momenti di vacanza. La maggior parte, invece, è già tornata al lavoro e si sta preparando all’autunno.

In ogni caso, sia sotto l’ombrellone che la sera dopo una giornata stressante, è sempre bello poter leggere un libro. E ciascuno ha le sue preferenze. C’è chi ama i capolavori della letteratura mondiale e chi, invece, preferisce leggere qualcosa di istruttivo.

Oggi consigliamo una lettura particolare, segnalando un libro poco conosciuto, ma che potrà essere di ispirazione a molte persone. Infatti, tutti dovrebbero leggere una volta nella vita questo libro scritto da un grande genio. Scopriamo subito di che si tratta.

Uno dei migliori registi al Mondo

Oggi parliamo di “Lo spazio dei sogni”, scritto dal leggendario regista David Lynch. Quest’opera è sostanzialmente un’autobiografia del regista, che ci permette di andare a fondo nel suo modo di pensare e nel suo processo creativo.

Per chi non lo sapesse, Lynch è l’autore dietro a capolavori del cinema mondiale come “Velluto Blu” e “Mulholland Drive”. È diventato celebre, inoltre, grazie alla sua serie “Twin Peaks”, così innovativa da aver cambiato la televisione per sempre.

Lynch si è sempre distinto per essere un personaggio molto eccentrico, che ama fare film poco comprensibili e molto astratti, quasi come se fossero dei sogni. Il titolo del libro ci indica proprio questo, il fatto che Lynch ama molto i mondi onirici e vuole rappresentarli nelle sue opere.

Tutti dovrebbero leggere una volta nella vita questo libro scritto da un grande genio

Grazie a “Lo spazio dei sogni”, scopriremo come sono nati i film di Lynch, le difficoltà che ha affrontato, i suoi flop ed i suoi successi. Capiremo, insomma, come ha fatto questo regista a diventare uno dei più celebri ed acclamati della storia.

Non mancheranno tante curiosità sulla sua vita, noi ne anticipiamo una. All’inizio Lynch non voleva fare il regista, ma il pittore. Poi un giorno, mentre dipingeva, un refolo di vento è entrato nella stanza e, secondo lui, ha mosso qualcosa nell’immagine dipinta. Lì Lynch ha capito che il suo futuro era nelle immagini che si muovono, non quelle ferme in un quadro. Insomma, questo evento casuale gli ha fatto decidere di dedicare la sua vita intera al cinema.

Questo è dunque il miglior libro per entrare dentro la mente di uno dei grandi geni del nostro tempo, per conoscerlo a fondo e magari anche trarre ispirazione. Insomma, una bella lettura consigliata a tutti.