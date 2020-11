Anche chi cerca di attenersi il più possibile alle regole del Codice della Strada talvolta riceve delle multe. Per disattenzione o fretta può capitare di premere un pò troppo sull’acceleratore e superare i limiti di velocità.

Quando si commette questa infrazione, non pochi temono le multe salate e la sottrazione di punti dalla patente. Per fortuna ci sono dei casi in cui è possibile non dover sborsare nemmeno un centesimo. Ecco quando è possibile superare i limiti di velocità senza venire multati.

SUPER OFFERTA LANCIO - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

La soglia di tolleranza

È molto difficile regolare con precisione la velocità a cui si sta andando. È facile, infatti, che ci scappi qualche km/h di troppo senza che ce ne accorgiamo. Per fortuna in questi casi scatta la cosiddetta soglia di tolleranza. Ecco quando è possibile superare i limiti di velocità senza venire multati.

Questa soglia permette, infatti, di superare il limite di 5km/h più il 5% della velocità. Il 5% prende in considerazione anche eventuali difetti e imprecisioni dell’autovelox che a volte può essere tarato in modo errato. Grazie alla combinazione di queste due soglie è possibile superare i limiti di velocità.

Nel caso del limite dei 70km/h, ad esempio, sono i 5km/h in più ad aiutarci. Usando solo il 5% la soglia di tolleranza sarebbe solo dei 74km/h. La soglia così calcolata va inoltre arrotondata per accesso.

Che fare se il contachilometri è analogico?

Esiste una disputa, invece, nel caso in cui si superi il limite di pochi km con un contachilometri analogico. La tradizionale lancetta che indica la velocità non permette di sapere con esattezza a quanti km/h si sta andando. È, dunque, possibile superare di poco il limite.

C’è anche chi pensa che in questi casi la multa vada annullata. È stato di quest’opinione il Giudice di Pace di Vasto. In particolare il Giudice si è appellato al fatto che tale eccesso di velocità era un fatto detto tenue. La tenuità della violazione la rende non pericolosa e quindi perdonabile. E ciò ha comportato l’annullamento della multa.

La Corte di Cassazione, invece, ha sentenziato che qualsiasi superamento del limite debba essere sanzionato. Si parla, quindi, anche di pochi km/h oltre la soglia di tolleranza anche nel caso di un’auto dotato di contachilometri analogico.