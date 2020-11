Qualsiasi padrone di gatti lo sa: uno dei momenti più belli con il proprio micio è l’ora delle coccole. Tra carezze e grattini il nostro gatto inizia presto a fare la pasta e a esprimere la sua felicità con le fusa.

Grazie alle fusa possiamo capire come sta il nostro gatto e comprendere se quel che gli stiamo facendo gli piaccia o no. Il gatto non è, tuttavia, l’unico animale a esprimere piacere, ma non solo, con questo suono. Pochi lo sanno ma anche questi animali fanno le fusa quando sono felici.

SUPER OFFERTA LANCIO - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Come funzionano le fusa

Gli scienziati non sono ancora riusciti a svelare il segreto delle fusa. Queste sono prodotte da una vibrazione la cui origine è oscura. Si pensa possano provenire dalle corde vocali e dalla dilatazione e contrazione di laringe ed epiglottide. Le fusa hanno una funzione sociale importante per i gatti. Appena nati, infatti, i gattini comunicano in questo modo il loro stato di benessere alla madre.

Sebbene utilizzate soprattutto quando sono felici, le fusa a volte sono prodotte anche da gatti spaventati e agitati. L’elemento in comune pare essere la relazione sociale e la presenza di un altro gatto, animale o persona. Secondo alcuni le vibrazioni interne prodotte dalle fusa aiutano anche a migliorare la densità ossea e aiutano l’animale a calmarsi.

Gli altri animali che fanno le fusa

Esistono diversi tipi di fusa in natura. Quelle per eccellenza sono molto rare. Sono prodotte, infatti, solo dai gatti e da due specie di genette. Queste fusa vengono prodotte sia durante l’ispirazione che l’espirazione e a bocca chiusa.

Ci sono però anche altri animali che fanno le fusa, anche se in modo un pò diverso. Parliamo, cioè, di fusa provocate dalla contrazione della laringe o del diaframma. Queste fusa avvengono, quindi, solo durante l’espirazione e a bocca aperta. Pochi lo sanno ma anche questi animali fanno le fusa quando sono felici e non solo.

Parliamo, in particolare, di una vasta gamma di animali. Primi su tutti spiccano i grandi felini. Sì, anche puma e ghepardi esprimono le loro emozioni in questo modo. E non sono gli unici.

Emettono suoni simili alle fusa anche orsi, volpi, procioni, conigli, iene, tapiri e gorilla. Nel loro caso, tuttavia, queste non sono prodotte solo per esprimere felicità. A volte le fusa sono usate per esprimere paura e per difendersi.