Ecco quando e come seminare fave e piselli nell’orto o in vaso sul balcone

In autunno c’è tanto lavoro da svolgere in giardino e nell’orto, perché le temperature non sono più così alte e bisogna prepararsi al freddo invernale. Gli alberi e le piante si tingono dei colori tipici di questo periodo e le foglie cadono inesorabilmente. L’idea sarebbe quella di sfruttare proprio questi elementi secchi, e i vari rametti, per fare i lavori di pacciamatura e proteggere le radici dal gelo, che arriverà a breve. Sia ottobre che novembre sono mesi ideali per dare vita a concimi fai da te, come il compost realizzato in casa, per concimare a dovere il terreno che accoglierà le nuove colture. Mentre dovremo raccogliere gli ultimi ortaggi, come zucche, zucchine, pomodori, melanzane e peperoni, perfetti per preparare sfiziose conserve o pietanze genuine. È tempo di scegliere gli ortaggi da seminare, nell’orto, ma anche in balcone, specie le leguminose, come fave e piselli.

I semi in ammollo

Eseguire una semina corretta è indispensabile per garantire nei mesi successivi un raccolto florido e rigoglioso e non sprecare numerosi semi. Per quanto riguarda fave e piselli, sarebbe consigliabile seguire alcuni accorgimenti, prima di piantarli in terra o nei vasi. Oltre ad acquistare prodotti di qualità, è importante anche preparare il terreno e innaffiarlo, ma soprattutto mettere nell’acqua i semi. Infatti, dovremmo immergere le sementi in un barattolo colmo d’acqua per circa 24 ore, prima di seminarli. Questo procedimento favorisce la crescita del germoglio, perché così facendo la pelle esterna sarà più morbida. Ma tenendoli in ammollo potremo scoprire anche quali semi sono buoni e quali no, quelli cattivi galleggeranno e dovremo buttarli via.

Ecco quando e come seminare fave e piselli: i consigli per avere raccolti abbondanti

In linea generale il periodo migliore per coltivare le fave è proprio ottobre, al massimo novembre, almeno nelle zone d’Italia più miti. Necessitano di un terreno con pH neutro e non amano particolarmente escursioni termiche eccessive. Sono decisamente facili da coltivare e potrebbero regalarci raccolti rigogliosi. Prima di seminare predisponiamo del letame maturo a circa 30 cm di profondità e poi con una zappa prepariamo il terreno. Realizziamo delle buche, a non meno di 30 cm di distanza, dove mettere circa 3 semi a 7 cm di profondità e poi ricopriamole con la terra. Innaffiamo regolarmente e in meno di un mese vedremo le prima piantine. Anche la semina dei piselli si esegue in autunno, tranne se le temperature sono troppo basse. Come per le fave, dovremo concimare il terreno, creare dei solchi, a 4 cm di profondità, distanziandoli tra loro.

Ecco quando e come seminare fave e piselli nel giardino, ma anche in vaso basterà poco per ottenere delle piantine perfette. Scegliamo dei contenitori profondi 50 cm e larghi dove seminare in un unico solco al centro. Per ogni vaso andrà coltivato un legume solo, interrandolo per 3 cm, sul fondo disponiamo argilla espansa e poi della terra leggera e fresca non troppo concimata.

