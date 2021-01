Dal 1° gennaio scorso, sussiste l’obbligo per i commercianti al dettaglio e simili, di memorizzare elettronicamente e di trasmettere per via telematica i corrispettivi giornalieri. A precisare i compiti è stata una circolare della Guardia di Finanza, rispetto ad un obbligo definitivamente previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Senonché, posto l’obbligo e fatte le relative specificazioni, ecco quali sono le sanzioni per chi non rispetta le regole sugli scontrini telematici! Ebbene, chi trasmette dei dati incompleti o non veritieri, rischia una sanzione pari al 90% dell’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso. Il tutto, per ogni singola operazione e partendo da un minimo di 500 euro di multa.

Le diverse sanzioni rapportate alle omissioni

Tuttavia, a fronte della predetta sanzione netta, stabilita in caso di violazione chiara e volontaria, ve ne sono altre diversificate. Sanzioni, cioè, stabilite in relazione a casi di confine o diversi. Infatti, vi sarà una sanzione per le violazioni che riguardano i diversi momenti della certificazione, sia in fase di memorizzazione che di trasmissione delle stesse. Oppure, ancora sanzioni specifiche predisposte per il caso in cui non funzioni il sistema telematico e corrispettivo non riportato nel registro di emergenza.

Inoltre, la sanzione sarà pari a soli 100 euro, quando l’invio omesso, tardivo, incompleto o infedele dei corrispettivi giornalieri, non incida sulla corretta liquidazione del tributo. Sui tempi di trasmissione dei dati, invece, si chiarisce che essi devono avvenire nel momento immediatamente successivo alla vendita. Trattasi, cioè, del momento in cui il cliente entra in possesso del bene o viene conclusa la prestazione del servizio.

Qualora, poi, quest’ultima avvenga gratuitamente, l’operazione dovrà essere comunque memorizzata, riportando sul documento commerciale, il corrispettivo non riscosso. Quindi, in definitiva, ecco quali sono le sanzioni per chi non rispetta le regole sugli scontrini telematici, apprestate contro l’evasione fiscale.