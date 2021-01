Il Carnevale si avvicina ed è una festa molto amata sia dai bambini, sia dagli adulti. Per realizzare un dolce diverso dalle classiche chiacchiere o dalle bugie, oggi proponiamo la ricetta veloce per preparare i dolci sardi tipici del Carnevale: gli arrubiolus. Si tratta di dolcetti alla ricotta dal sapore agrumato e sono molto semplici da realizzare.

Ingredienti

70 gr. di farina 00;

50 gr. di farina di semola;

170 gr. di ricotta di pecora;

60 gr. di zucchero;

2 uova;

scorza di un limone;

mezza bustina di zafferano;

1 bustina di lievito vanigliato;

scorza di 2 arance;

200 gr. di miele;

1 litro di olio di semi per la frittura.

Preparazione delle frittelle

In un pentolino, far scaldare leggermente il miele per farlo ammorbidire ed unirlo alla scorsa di un’arancia. In una ciotola, lavorare la ricotta di pecora con lo zucchero fino a farla diventare ben cremosa. Aggiungere la scorza di limone e lo zafferano. Incorporare ed unire anche la scorza di un’arancia e le uova. Lavorare il tutto con una frusta. A parte, setacciare le farine ed aggiungere il lievito. Incorporare gli ingredienti secchi a quelli umidi finché il composto sarà uniforme.

In una pentola, far scaldare l’olio per friggere ed aspettando che si scaldi, ungere le mani o comunque bagnarle con acqua a temperatura ambiente per non far appiccicare alle mani il composto. Creare delle palline e farle cuocere nell’olio bollente finché non saranno perfettamente dorate. Consigliamo di metterne a cuocere poche per volta per evitare che la frittura non risulti uniforme. Con l’aiuto di una schiumarola, toglierle dall’olio ed appoggiarle sulla carta per fritti. Infine, prima di servirle, con un cucchiaio lasciar cadere sopra queste frittelle del composto di miele e scorza d’arancia. In alternativa, se non si vuole utilizzare il miele con la scorza d’arancia, si possono semplicemente ricoprire con dello zucchero a velo. Questa è la ricetta veloce per preparare i dolci sardi tipici del Carnevale da provare subito.

