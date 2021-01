Se si ha voglia di provare qualcosa di diverso, ecco qui una ricetta senza eguali che stupirà tutta la famiglia. Oggi spieghiamo come portare in tavola una golosa variante della pasta al ragù, un primo piatto da leccarsi i baffi. Ecco come preparare la pasta alla francescana.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

a) 500 grammi di qualsiasi formato di pasta, preferibilmente sedanini;

b) una carota;

c) 40 grammi di sedano;

d) 500 grammi di passata di pomodoro;

e) 200 grammi di carne di manzo macinata;

f) 200 grammi di champignon;

g) una confezione di prosciutto cotto a dadini;

h) peperoncino, se desiderato;

i) uno scalogno;

l) pepe, quanto basta;

m) vino bianco, quanto basta;

p) sale, quanto basta;

q) olio extravergine di oliva, quanto basta.

Il procedimento

Prendere una pentola bella ampia e versare dell’olio. Nel mentre lavare e poi tagliare molto finemente lo scalogno, la carota e il sedano.

Lasciare dorare il tutto per un paio di minuti. Prendere la carne macinata e unirla al composto. Aggiungere anche una confezione di prosciutto cotto a dadini. Mescolare bene e amalgamare.

Quando la carne comincia a imbrunirsi, sfumare con del vino bianco. Versare la passata di pomodoro. Se necessario, allungare il tutto con qualche mestolo di acqua. Cuocere a fiamma molto bassa per circa un’oretta.

Poco prima della fine, ovvero sette minuti prima circa, aggiungere gli champignon a fette. A fine cottura salare e pepare secondo gusto.

Nel momento in cui si aggiungono i funghi, mettere l’acqua a bollire e buttare i sedanini. A fine della cottura, scolare la pasta e mantecarla con questo ricco sugo.

Oggi abbiamo spiegato come preparare una golosa variante della pasta al ragù, un primo piatto da leccarsi i baffi. In questo articolo spieghiamo come portare in tavola una sua deliziosa variante di mare. Per saperne di più, basta cliccare qui.