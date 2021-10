L’autunno è la stagione ideale per la potatura. In questo periodo è buona pratica potare i vecchi rami per permettere alla pianta di crescere meglio durante la primavera. È in autunno, infatti, che la maggior parte delle piante inizia a perdere le foglie e a prepararsi per il freddo invernale. Ecco perché è così importante potare le nostre piante in questo periodo.

In questo modo saremo sicuri di andare a potare una pianta che ha quasi terminato un ciclo e che è pronta per iniziarne uno nuovo.

Non tutte le piante vanno potate in questa stagione però. Alcune piante andrebbero potate in altri periodi. Dunque, ecco quali sono le piante che dobbiamo potare ad ottobre per avere un giardino sano e rigoglioso. Le piante da potare in questo periodo sono prevalentemente cespugli da frutta e alcune piante perenni. Potandole in questo periodo avremo la certezza di andare ad eliminare gli steli morti prevenendo malattie e crescita rallentata.

Andiamo a capire in dettaglio quali sono le piante che è necessario potare in questo periodo.

Cespugli da frutta

Ottobre è il mese in cui si dovrebbero potare tutti gli arbusti da frutta come lamponi e ribes. A seconda della pianta che dobbiamo potare potremo andare a tagliare la crescita in corso o solamente gli steli morti.

Piante perenni

Le piante perenni sono un altro tipo di pianta che dovrebbe essere potata in questo periodo. In particolare, quelle da potare in questo periodo sono l’agrifoglio, i lupini, le peonie, l’osmanto. Sarà sufficiente rimuovere i gambi dei fiori morti, eliminare le foglie secche, sia quelle che sono rimaste attaccate al fusto che quelle che cadono per terra attorno alla pianta.

Erbe aromatiche

Le piante aromatiche, specialmente quelle mediterranee, non amano il freddo. Crescono bene in zone soleggiate e con temperature relativamente alte. A causa di questa loro caratteristica le piante aromatiche non sopportano bene le potature invernali. È bene, dunque, potarle prima dell’inverno, ad ottobre è il mese ideale.

Alberi ornamentali

Bisognerà potare in questo periodo anche alcuni alberi ornamentali. Queste ultime sono bellissime durante la stagione autunnale grazie alle loro foglie che si colorano di colori caldi e accesi. Quando le foglie sono cadute, però, è necessario potare gli alberi prima che arrivi l’inverno.

