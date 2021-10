Con l’arrivo dell’autunno le giornate si accorciano, il freddo comincia a farsi sentire e lo streaming diventa l’unica soluzione a weekend piovosi.

Infatti, mentre durante l’estate si preferisce uscire di casa per stare insieme e divertirsi è l’autunno il momento adatto per cominciare nuove serie TV.

Precedentemente se ne erano elencate alcune imperdibili, sia moderne che degli anni ’90.

Oggi, invece, si cercherà di capire quali sono le serie tv più divertenti e irriverenti disponibili su Netflix.

Tra tutte si è deciso di elencarne tre, tra le migliori del palinsesto: Grace and Frankie, il metodo Kominsky e Boris.

Da non perdere su Netflix queste 3 serie TV comiche per salutare l’autunno divertendosi un Mondo

Grace and Frankie è una serie, situation comedy, che narra le avventure di due signore ottantenni, l’elegante Grace e l’hippie Frankie.

Le due, molto diverse tra loro, si ritrovano amiche e alleate nella ricostruzione delle loro vite dopo il fallimento dei rispettivi matrimoni.

Infatti, dopo aver fatto coming out i mariti delle due da soci in affari si trasformano in una coppia, avviando una relazione sentimentale.

Le due donne, pur vedendo il Mondo in maniera molto differente, riescono a creare tra loro un rapporto profondo e sorprendente.

I temi trattati sono vari e diversi tra loro, queste due donne anziane riusciranno a divertire qualsiasi fascia di età.

Il metodo Kominsky

Questa seconda serie divertentissima si intitola, invece, “Il metodo Kominsky”. L’argomento trattato è quello dell’amicizia tra Sandy Kominsky, ex star di Hollywood e il produttore/agente Norman Newlander.

Le puntate di questa serie sono decisamente brevi, durano circa mezz’ora l’una, tra dialoghi al limite dell’assurdo e siparietti. Tutto ciò che serve ai due per affrontare la quotidianità.

Il primo, interpretato da Michael Douglas, gestisce una scuola di recitazione mentre il secondo è preso dalla tristezza per la perdita della moglie.

Boris

Mentre le altre due sono serie TV americane in questo caso si tratta di una commedia tutta italiana. Prodotta dal 2007 al 2010 racconta le vicissitudini del cast e del regista di una classica soap italiana, una sorta di dietro le quinte. Tra attori, comparse, registi il divertimento sarà una costante puntata dopo puntata.

Le risate sono assicurate tra problemi, contrattempi e humor. Chi se ne appassiona dovrà anche vedere il film realizzato nel 2011, “Boris- il film”. Ecco perché sono da non perdere su Netflix queste 3 serie TV comiche per salutare l’autunno divertendosi un Mondo.