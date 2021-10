Negli ultimi tre anni c’è stata una vera e propria esplosione dell’offerta televisiva. Grazie alle numerose piattaforme di streaming a pagamento sono state distribuite centinaia di serie tv per soddisfare tutti i gusti.

Così come i colossi privati tipo Netflix e Amazon hanno creato prodotti di successo, anche la nostrana Rai si è adeguata per reggere la concorrenza. Il canale nazionale ha prodotto numerose fiction e serie di alta qualità e amatissime dal pubblico.

Oggi, infatti, vedremo qual è la travolgente serie tv ambientata a Napoli che sta facendo appassionare milioni di telespettatori.

Una serie avvincente come il romanzo

Un genere letterario che non conosce crisi o cali di successo è sicuramente il giallo. In Italia abbiamo numerosi maestri di questo genere, che producono instancabilmente storie interessanti. Moltissimi italiani amano i romanzi polizieschi e si appassionano a seguire le indagini di vari poliziotti e ispettori.

Abbiamo Rocco Schiavone, nato dalla penna di Antonio Manzini, l’amatissimo Montalbano, creazione del compianto Camilleri. Un altro dei commissari più di successo degli ultimi anni è nato dalla fantasia di uno scrittore napoletano verace, Maurizio De Giovanni.

Il prolifico autore campano ha creato numerosi personaggi, che si muovono in una Napoli immaginaria eppure molto realistica. Uno dei suoi più grandi successi è la serie dei “Bastardi di Pizzofalcone”, che seguono le indagini condotte dall’ispettore Palma.

È questa la travolgente serie tv ambientata a Napoli che sta facendo appassionare milioni di telespettatori

In seguito a un travolgente successo letterario dei libri di De Giovanni, la Rai ha prodotto ben tre serie tv tratte dai libri dello scrittore. Pochi giorni fa è uscita la terza stagione dei “Bastardi di Pizzofalcone”, interamente girata a Napoli. La serie vede Alesandro Gassman come protagonista nei panni dell’ispettore Palma, assieme ad altri ottimi attori italiani e napoletani.

La serie ha il pregio di mostrare gli aspetti più intimi delle vite dei poliziotti, che si intrecciano alle storie che incontrano. Dramma e comicità si mischiano, in un ritratto genuino e profondo delle contraddizioni del capoluogo campano.

La serie è davvero ben fatta ed è in grado di intrattenere con leggerezza e intelligenza ed è per questo che vanta milioni di telespettatori appassionati. Per chi volesse, può seguire la fiction di successo su Rai 1 al lunedì oppure recuperare le puntate su Raiplay.

Se amiamo il genere poliziesco, poi, non possiamo perderci questo film distribuito da Netflix. Narra dell’incredibile storia vera di tre poliziotti francesi, impegnati a contrastare il crimine nelle banlieu marsigliesi.