Sicuramente quando si fa la spesa si cerca la qualità, un buon assortimento di prodotti e la pulizia del negozio. Ma diciamoci la verità, con la crisi economica che ci attanaglia e i pressi in continuo aumento, a fare la differenza è sicuramente la convenienza. Al supermercato, ormai, si compra tutto, dalla frutta al pane, dai latticini alla carne passando anche per i prodotti destinati all’igiene personale. Con i tempi sempre più stretti a causa dei numerosi impegni, quindi, si cerca un luogo dove poter comperare tutto quello che occorre.

La maggior parte dei consumatori sceglie il supermercato sulla base della vicinanza da casa, della comodità o del parcheggio che offre. Ma per tutti diventa essenziale trovare un luogo pratico, comodo, pulito, fornito ma che sia soprattutto economico. Ecco quali sono i supermercati più convenienti secondo l’ultima classifica di Altroconsumo, riferita al 2022.

Le preferenze degli italiani

Per chi si sposta a piedi e si limita alla spesa giornaliera sicuramente la scelta ricade su Carrefour Express. Si tratta di punti vendita anche abbastanza piccoli che spesso si trovano al centro della città. E proprio per questo sono facilmente raggiungibili.

Per chi cerca un posto dove trovare tutto Esselunga e Ipercoop sono i punti vendita preferiti. Luoghi in cui entrare e trovare tutto quello che serve per acquistare tutto quello di cui si ha bisogno. Ma non sempre trovare tutto e risparmiare tempo significa necessariamente anche risparmiare denaro.

Ecco quali sono i supermercati più convenienti dove fare la spesa risparmiando nel 2022 secondo una recente indagine

Ma se quello che si cerca è il risparmio a tutti i costi nella classifica di Altroconsumo spiccano tre catene in particolare. Perchè in questo periodo molto particolare che dura da inizio pandemia, gli italiani non hanno più gli stessi soldi in tasca di prima della crisi. Perciò cercano di risparmiare in tutti i modi possibili. Anche sulla spesa, senza per questo rinunciare alla qualità.

Al primo posto della classifica c’è quella che è stata definita la catena più conveniente, Tosano. Si tratta di un colosso della GDA che però è presente solo in alcune Regioni del Nord: Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Sul secondo gradino del podio troviamo Eurospin, presente su tutto il territorio nazionale con ben 1.200 punti vendita. Medaglia di bronzo, invece, a pari merito per IN’s e Prix.

Per stilare la classifica l’associazione consumatori ha intervistato 10.000 acquirenti e tra questi le differenze tra le varie catene sono state davvero minime.

Approfondimento

Prezzi mai così alti per bollette, spesa e carburanti, ecco quando torneranno a scendere