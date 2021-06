Nell’ultimo anno e mezzo le scuole sono state totalmente travolte dal problema Covid: distanziamento sociale e lockdown hanno costretto le scuole ad adattarsi.

Quindi, per non bloccare totalmente l’istruzione in Italia, si è scelto di proseguire con la didattica a distanza, detta DAD. Anche se le difficoltà sono state molte, soprattutto all’inizio, non si deve trascurare il lato positivo della DAD.

La DAD e le prime difficoltà

Con la DAD l’Italia, e come lei molti altri Paesi, è riuscita a continuare l’istruzione non negli edifici scolastici, ma direttamente da casa.

Infatti, la tecnologia ha permesso a milioni di persone di collegarsi in aule virtuali, dove gli insegnanti hanno potuto tenere le loro lezioni. Inizialmente la situazione era veramente dura, a causa della poca dimestichezza delle persone, studenti e insegnanti, nell’usare queste tecnologie.

Poi, è stato molto difficile per i genitori assistere i figli più piccoli nel seguire le lezioni e nello svolgere i compiti dati per via telematica.

Ma poi, una volta fatta l’abitudine, anche i lati positivi si sono fatti evidenti.

Ecco quali sono i principali vantaggi e risvolti positivi della didattica a distanza

Uno dei principali risvolti positivi è che per la prima volta tutti, tra insegnanti, bambini, genitori e studenti, anche dell’università hanno dovuto imparare ad usare queste tecnologie. Il che è davvero importante. Infatti in molti hanno imparato a godere dei principali vantaggi e risvolti positivi della didattica a distanza, delle comodità di internet e della tecnologia.

Anche gli insegnanti si sono dovuti reinventare, spesso con grande forza di volontà e inventiva, per riuscire a coinvolgere tutti gli studenti anche a distanza.

In più, non potendo stare a scuola in compagnia, i bambini e gli studenti più grandi hanno cominciato ad apprezzare veramente la scuola.

Inoltre, per gli studenti universitari, la DAD è stata un’ottima opportunità per gestire meglio il tempo tra una lezione e l’altra e per risparmiare. Infatti, per gli studenti pendolari risparmiare 2 ore o più di viaggio ogni giorno e i soldi per i mezzi pubblici, è stato un gran vantaggio.

Per concludere, la DAD si è rilevata un’ottima alleata per l’istruzione in questi momenti duri e ci ha insegnato molto.

