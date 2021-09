Per molti la musica è una fedele compagna di vita, una colonna sonora fatta di brani che si adattano alle nostre emozioni. La musica ha, poi, tante funzioni, praticamente un toccasana nella vita di tutti i giorni: ci fa rilassare, ci dà carica, ci ispira, ci conforta.

In ambito musicale, poi, ci sono tanti “tipi”: quelli da cuffia, da auricolari invisibili, da vinili, quelli che hanno un genere preferito o gli onnivori musicali. Ma anche quelli che preferiscono i tormentoni, da cantare in macchina a squarciagola, e quelli più nostalgici che ascoltano grandi classici.

Con l’articolo di oggi sicuramente sbloccheremo dei ricordi a qualcuno o ne creeremo di nuovi ripescando degli intramontabili successi da riascoltare all’infinto.

Questi, poi, hanno tutti una particolarità: sono perfetti da sentire, risentire e cantare proprio in questo periodo. Sono legati a settembre, un mese particolare in cui avviene un cambio di stagione: finisce l’estate e inizia l’autunno. E quale miglior modo, se non questo, per dargli il benvenuto? Non ci resta che metterci in ascolto!

Ecco quali sono gli intramontabili successi da riascoltare per dare il benvenuto a settembre

Il nostro viaggio comincia con gli Earth, Wind & Fire e con la strabiliante “September”, un singolo pubblicato nel 1978. Questo brano ha conquistato la prima posizione nella classifica statunitense dei singoli R&B e l’ottava nella classifica Billboard Hot 100.

È un brano sempre attuale, una vera tentazione per il corpo che si mette subito in movimento trascinato dal genere disco e funk. Passiamo, poi a Barry White, con “September (When I First Met you), appartenente all’album The Man, sempre del 1978. Questa canzone è il racconto di un colpo di fulmine, con un sottofondo tipico della musica soul accompagnato dall’avvolgente e unica voce di Barry White.

Un altro intramontabile successo, del 1979, per dare il benvenuto a settembre, è “September song” di Chet Baker, trombettista e principale esponente del cool jazz. La sua tromba suona delicatamente creando un’atmosfera d’incanto ideale per sorseggiare un bel calice di vino in una delle ultime tiepide serate settembrine.

Cambiando decisamente genere ed epoca, facciamo proseguire il nostro viaggio con “Wake Me Up When September Ends” dei Green Day. Si tratta di un brano uscito nel 2005 e scritto dal front man di questo gruppo pop-punk. Una dedica al padre morto diversi anni prima, una sorta di terapia del ricordo per il cantante ma dai toni decisamente rock.

Un mix di grinta e adrenalina per dare a settembre un benvenuto carico di sprint.

I grandi successi italiani

Ecco, quindi, quali sono gli intramontabili successi da riascoltare per dare il benvenuto a settembre, provenienti dagli Stati Uniti d’America.

Completiamo, però, il nostro viaggio, con due successi tutti italiani da riascoltare in questi giorni. Il primo è “Settembre” di Luca Carboni del 2003, uno dei singoli che ha segnato positivamente il percorso di maturazione artistico del cantautore bolognese.

Con l’altro, infine, facciamo un tuffo negli anni Ottanta rispolverando “Settembre” del mitico Antonello Venditti, tra i più popolari esponenti della scuola romana.