La pressione del sangue è la pressione che il sangue esercita sulle pareti dei vasi sanguigni quando viene spinto dal cuore in tutto il corpo. È quindi legata all’azione del cuore e al suo contrarsi (pressione diastolica) o rilassarsi (pressione sistolica). L’ipertensione è associata a un aumentato rischio di malattia coronarica e malattie cardiovascolari. Inoltre, la pressione alta è stata chiaramente collegata a un aumentato rischio di ictus ed emorragie cerebrali.

Si ha il minimo rischio di incorrere in patologie legate all’ipertensione quando la pressione arteriosa è: 60-74 mmHg per la pressione diastolica e 90-114 mmHg per la pressione sanguigna sistolica.

Sul collegamento tra pressione arteriosa e cervello ci eravamo soffermati in un articolo precedente, valutando il ruolo dell’ipertensione nell’insorgenza della demenza. Anche in questo articolo affronteremo questo binomio. In particolare, Ecco quale sarebbe la pressione del sangue ottimale per mantenere il cervello giovane dopo i 44 anni.

La misurazione a casa

La variabilità della pressione arteriosa può essere valutata:

a lungo termine (in clinica, stagionale, da visitare);

medio termine (giornaliero, giorno per giorno);

a breve termine (ritmo circadiano).

La variabilità a lungo termine, comprese le variazioni stagionali della pressione arteriosa, è associata a ictus, eventi coronarici e danno agli organi. La variabilità giorno per giorno (a medio termine) nella pressione arteriosa è correlata al rischio di danni agli organi bersaglio, malattie cardiovascolari, ictus e demenza.

La misurazione della pressione presso il proprio medico o farmacia garantisce risultati accurati eseguiti da personale qualificato. Eppure non bisognerebbe sottovalutare l’importanza della misurazione della pressione arteriosa eseguita direttamente dai pazienti a casa. Un paio di auto-misurazioni al giorno, insieme alle misurazioni eseguite in ambulatorio, garantiscono un monitoraggio della pressione accurato e forniscono al medico molte informazioni sullo stato di salute del paziente.

Ecco quale sarebbe la pressione del sangue ottimale per mantenere il cervello giovane dopo i 44 anni

Secondo uno studio appena pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging Neuroscience (Cherbuin N et al, 2021) i ricercatori hanno scoperto quale sarebbe la pressione sanguigna ottimale per aiutare il nostro cervello a rimanere almeno sei mesi più giovane della nostra età effettiva.

I ricercatori hanno esaminato più di 2.000 scansioni cerebrali di 686 individui sani di età compresa tra 44 e 76 anni. La pressione sanguigna dei partecipanti si è misurata fino a quattro volte in un periodo di 12 anni. I dati della scansione cerebrale e della pressione sanguigna si sono utilizzati per determinare l’età cerebrale di una persona, che è una misura della salute del cervello. Questa procedura prende il nome di BrainAge.

Rispetto a una persona con un’ipertensione arteriosa di 135/85, chi ha una pressione di 110/70 può avere un’età cerebrale che appare più giovane di sei mesi quando raggiunge la mezza età.

Se i nostri livelli di pressione arteriosa sono elevati, dovremo rivolgerci al nostro medico per valutare quali misure e terapie adottare per mantenere o far rientrare i valori di pressione arteriosa all’interno dell’intervallo di minor rischio.

