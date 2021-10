A Piazza Affari i titoli più seguiti sono quelli a maggiore capitalizzazione. Appartengono a questa categoria i 40 titoli del paniere dell’indice Ftse Mib. Queste azioni entrano nei portafogli dei grandi investitori professionali, come fondi, assicurazioni, banche commerciali, società finanziarie.

Quando uno di questi titoli entra nel mirino dei grandi investitori è molto probabile che i prezzi nei successivi mesi possano salire. Poste e Unipol sono 2 titoli in pole position pronti ad un autunno caldo secondo gli analisti di Borsa. Ecco le strategie che possono sfruttare i piccoli risparmiatori per fare gli stessi guadagni dei grandi investitori.

Come capire se un titolo è entrato nel mirino degli investitori professionali

Quando un titolo entra nel mirino delle mani forti, i grandi investitori, i prezzi avranno un costante apprezzamento nel tempo. Quando un grosso fondo, una società finanziaria o una banca, ecc. decidono di acquistare un titolo e metterlo in portafoglio, non fanno un’operazione unica. Il capitale stanziato per l’acquisto del titolo viene spalmato nel tempo su più operazioni per evitare che i prezzi s’impennino. Il movimento rialzista dei prezzi attira l’attenzione di altri investitori che si accodano negli acquisti di questo titolo. Così l’azione ha una progressiva e regolare valorizzazione nel tempo.

Si può scoprire se un titolo è nell’orbita dei grandi investitori osservando il grafico dei prezzi. Se questi salgono costantemente da settimane, dietro c’è un’operazione di accumulo del titolo. Finché la fase d’accumulo durerà il titolo proseguirà nel rialzo. Ovviamente quando cesseranno gli acquisti i prezzi rallenteranno nella corsa rialzista fino a fermarsi. Esattamente come un’auto che rimane senza benzina e lentamente si ferma.

2 titoli in pole position pronti ad un autunno caldo secondo gli analisti di Borsa

I prezzi del titolo Poste (MIL:PST) da novembre 2020 hanno una dinamica simile a quella descritta sopra. I prezzi da novembre 2020 a giugno scorso sono quasi raddoppiati. L’8 giugno il titolo ha realizzato un massimo a 12,75 euro, poi è seguita una correzione. A luglio la corsa è ripresa e adesso i prezzi hanno realizzato un nuovo massimo a 12,2 euro.

Se il trend proseguirà con questo ritmo, il titolo potrà arrivare in area 15 euro entro la fine dell’anno. Un primo segnale di indebolimento del trend arriverà con una discesa dei prezzi sotto 11,5 euro.

Il titolo Unipol, da non confondere con UnipolSai Assicurazioni, è in rialzo da marzo dello scorso anno. I prezzi da un anno e mezzo sono inseriti in un canale rialzista ben definito. Attualmente il titolo quota 5,26 euro ed è a un passo dal massimo relativo realizzato a febbraio dello scorso anno. Il superamento dei 5,5 euro aprirà la strada verso il primo target di 5,7 euro, massimo degli ultimi 9 anni. Il titolo salirà a 6 euro una volta superati i 5,7 euro. Al ribasso la situazione si complicherebbe con un ritorno dei prezzi sotto 5 euro. Il trend rialzista avrebbe fine nelle prossime sedute con la discesa del titolo sotto 4,5 euro.

Approfondimento

