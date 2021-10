Le temperature si stanno abbassando e, a breve, sarà tempo di accendere i termosifoni.

Per avere un’aria sempre pulita e salubre nella nostra casa, però, dovremmo avere l’accortezza di pulire i termosifoni prima di accenderli. Il periodo migliore per farlo è proprio questo, l’autunno.

Basterà avvicinarsi ai propri termosifoni per notare la quantità di polvere e sporco che si è accumulata durante l’anno in quegli angoli nascosti. Per questo motivo è fondamentale pulire i termosifoni prima di accenderli, soprattutto in presenza di bambini o di soggetti allergici.

Il primo passaggio da eseguire prima di pulire i termosifoni è capire da che materiale sono costituiti. Infatti, la ghisa, il metallo e l’alluminio richiedono diversi metodi di pulizia.

Dopo aver compreso questo passaggio, potremo iniziare ufficialmente la pulizia dei nostri termosifoni. Suggeriremo un metodo semplice e veloce, che ci garantirà una pulizia profonda ed efficace ma davvero in poco tempo. Iniziamo subito.

Pulire perfettamente i termosifoni ora è importante per la salute e facile grazie a questo metodo

Molte persone non ci pensano, eppure la qualità dell’aria che respiriamo in casa nostra ha un effetto importantissimo sulla nostra salute. Per questo è importante pulire i filtri dei condizionatori, le zanzariere e i termosifoni.

Pulire le zanzariere è una delle operazioni più noiose, eppure esiste questo metodo facile e veloce per pulirle senza smontarle.

Un’altra operazione piuttosto sgradevole è la pulizia dei termosifoni. Come abbiamo detto, però, farlo è fondamentale per la nostra salute. Inoltre, farlo ci impegnerà davvero poco tempo grazie a queste dritte utili ed efficaci.

Prima la pulizia interna

Iniziamo con il passaggio principale: la pulizia interna. Per prima cosa, posizioniamo dei fogli di giornale a terra e sul muro vicino al termosifone, per evitare che eventuali schizzi di sporco possano sporcare le pareti. Prendiamo una bacinella e, qualora ce ne fosse bisogno, una chiave per aprire la valvola.

Posizioniamo la bacinella sotto lo sfiato e lasciamo uscire tutta l’acqua. All’inizio quest’ultima avrà un colore scuro, ma è del tutto normale. Quando lo sfiato avrà terminato, potremo richiudere la valvola.

Ora eliminiamo la polvere

A questo punto, dovremo eliminare la polvere in eccesso. Utilizziamo un pennello, in modo da raggiungere anche gli angoli più nascosti e, in seguito, un’aspirapolvere con beccuccio lungo per aspirare lo sporco rimasto. A questo punto, possiamo procedere con la pulizia definitiva.

Prendiamo, quindi, una bacinella con all’interno dell’acqua calda e qualche goccia di sgrassatore. Passiamo il prodotto sulla superficie dei termosifoni, aiutandoci con una spugna. Ripetiamo l’operazione finché la polvere non sarà sparita, quindi asciughiamo con un panno di cotone. Questa pulizia è perfetta per i termosifoni in ghisa.

Gli altri termosifoni, invece, saranno molto più semplici da pulire. In questo caso potremo utilizzare semplicemente l’aspirapolvere o il vapore, per sanificare l’intera superficie. E il gioco è fatto! Ecco perché pulire perfettamente i termosifoni ora è importante per la salute e facile grazie a questo metodo.

Si consiglia di effettuare questa pulizia profonda anche in primavera quando, ormai, avremo spento ufficialmente i caloriferi.