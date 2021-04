Ecco i migliori borghi dove comprare straordinarie case a 1 euro

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo pubblicato un elenco completo delle case a 1 euro che possiamo comprare in Italia. Qui troviamo la lista completa, con tanto di divisione per Regione.

Tuttavia, sembra interessante andare a vedere quali siano i borghi migliori dove comprare. Come? Analizzando alcune variabili, come la vicinanza ad autostrade, trasporti, natura e cultura del posto. Non solo, anche le meraviglie enogastronomiche hanno il loro peso, specialmente per l’acquisto di una seconda casa.

Non scordiamoci, infatti, che dovremmo scegliere la seconda casa in base ad alcune sue caratteristiche. Infatti, ecco i migliori borghi dove comprare case straordinarie a 1 euro.

Augusta

Il borgo di Augusta più che essere un borgo è proprio una città. Infatti gode della presenza di un grande porto da cui nel Medioevo partì una grande crociata. La città è piena di meraviglie architettoniche e artistiche, come la Chiesa di San Domenico e la Chiesa di Santa Maria Assunta.

Addirittura, il grande Imperatore Federico II fece costruire un imponente castello che tutt’ora è visitabile. Augusta, inoltre, è un centro ben collegato con strade provinciali e statali. Cosa non da poco, dato che il tempo è denaro. Soprattutto per le vacanze, non scordiamocelo.

Termini Imerese

Altro centro interessante secondo la nostra analisi è proprio Termini Imerese. La sua vittoria sta proprio nel fatto di essere già molto vicina a Palermo e al suo aeroporto. Quindi, se veniamo dal Centro o Nord Italia, questa scelta è ottimale.

In secondo luogo, Termini imerese sorge non troppo lontano dall’antica colonia greca di Imera. Ancora oggi ci sono dei resti archeologici unici al mondo in quel luogo.

Considerazioni finali

Non c’è troppo da discutere sui gusti delle persone. C’è chi ama la completa tranquillità, e quindi una seconda casa in un borgo isolato da tutto è la soluzione migliore. Tuttavia, non bisognerebbe mai dimenticare due cose importanti.

La prima è il vincolo con cui queste case sono vendute: prima o poi bisognerà fare dei lavori di ristrutturazione. E con ciò, ricordiamo che bisognerà spendere dei soldi. La seconda cosa da ricordare è il tempo che ci metteremmo per raggiungerle. A volte, non varrebbe proprio la pena. Infatti, ecco i migliori borghi dove comprare case straordinarie a 1 euro.