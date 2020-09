Se ci fosse un’indagine mondiale per capire quali cose ci danno maggiormente fastidio nella vita, sicuramente il lunedì sarebbe tra queste. Partendo dalla sveglia, che rischia sempre una martellata, fino alla colazione, il lunedì mattina è proprio un giorno no. Chi ha inventato il lunedì mattina? Ecco qualche consiglio utile per iniziare la settimana con meno traumi, secondo i nostri Esperti. Rovesceremo la medaglia per cercare invece di farlo diventare un inizio sprint!

Il mattino alla grande

A dire la verità, ci sono anche moltissime persone, che partono subito alla grande anche il lunedì mattina, con la sveglia mattutina. Seguendo il motto che “il mattino ha l’oro in bocca”, questi soggetti dinamici e positivi sono l’esempio da seguire. Il pensiero che dobbiamo instillarci è che la nuova settimana deve portare novità, ambizioni e soddisfazioni. Secondo uno studio americano, i più grandi exploit del mondo economico e lavorativo sono avvenuti e avvengono alle 10 del mattino. Anche di lunedì!

Central Park

Quando vediamo in molti film americani famosi, manager, uomini di borsa importanti, politici, ma anche agenti della Cia e del Fbi che corrono alla mattina presto, non è casuale. Infatti, se vogliamo che la nostra giornata inizi alla grande, dobbiamo fare anche solo 5 minuti di attività fisica. Questo ci permette, non solo di risvegliare corpo e mente, ma anche di eliminare le tossine, ossigenare il cervello e produrre serotonina. Avendo infatti dalla nostra l’ormone del buon umore, anche il lunedì mattina può essere considerato un giorno come gli altri.

La colazione

Chi ha inventato lunedì mattina? Ecco qualche consiglio utile per iniziare la settimana con meno traumi, partendo dalla colazione. Sapete, leggendo i nostri articoli, quanto i nostri Esperti sottolineino l’importanza di una colazione mirata e ricca di nutrienti. Ma la cosa che probabilmente non saprete, è che secondo alcuni ricercatori, a darci la forza per iniettare positività, è un sorriso familiare. Il calore dei nostri amati, il loro sorriso e l’amore che ci circonda, sono infatti il miglior integratore per affrontare il lunedì mattina, ma anche tutte le mattine della settimana.

Approfondimento

