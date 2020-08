Ecco perché non dovresti gettare i panni bagnasciuga usati. I panni bagnasciuga sono uno degli utensili più usati da tutti noi. In cucina, infatti, li utilizziamo anche più volte al giorno! Tuttavia, molti di noi tendono a gettarli dopo pochissimo. La sporcizia che si accumula sopra questi oggetti, infatti, è tantissima. E non sempre riusciamo a eliminarla come si deve. Quindi, preferiamo prenderne uno nuovo e buttare via quello vecchio. Ma se non fosse la cosa giusta da fare? Ci sono infatti dei rimedi che farebbero durare questi oggetti molto di più. Quindi, ecco perché non dovresti gettare i panni bagnasciuga usati. Vediamo più nel dettaglio cosa fare per prolungarne l’uso.

Sciacquali con acqua fredda

La prima cosa da fare è lavarli sempre con acqua fredda e metterli subito ad asciugare. I batteri, infatti, preferiscono i luoghi umidi e caldi. Bagnando i tuoi panni con acqua gelida, questo problema verrà risolto in un lampo. Così, potrai mantenere i tuoi utensili da cucina igienizzati e sicuri e utilizzarli più a lungo!

Dopo aver fatto ciò, usa la lavatrice per completare l’opera. Assicurati di impostare la temperatura sui 60 gradi. In questo modo i batteri saranno solo un lontano ricordo.

Fai bollire i tuoi panni in una casseruola

Un altro buon metodo per allungare la vita dei tuoi panni bagnasciuga è quello di farli bollire in una casseruola. In quest’ultima, ti basterà versare semplicemente del bicarbonato di sodio. Mischialo con l’acqua e la soluzione per igienizzare i tuoi utensili sarà pronta. In alternativa al bicarbonato, puoi anche usare del detersivo per i piatti. Il risultato non cambierà!

Fai bollire i panni per qualche minuto e il gioco è fatto!

Come vedi, i trucchi base sono di una semplicità inaudita. Prova ad adottare questi accorgimenti e vedrai i risultati! Ecco perché non dovresti gettare i panni bagnasciuga usati! Bastano davvero dei semplici segreti per farli durare di più e spendere anche meno!