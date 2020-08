Ecco le cose che succedono al tuo corpo se bevi tè ogni giorno. Non crederai mai alla numero tre.

Il tè è una delle bevande più amate da tutti noi. Che sia inverno o estate, in tanti non riescono a farne a meno. Si tratta di una di quelle bevande che sembra ti tengano compagnia. Se stai guardando un film in solitaria, una tazza di tè può farti sentire meno solo. E può darti una sensazione di calore inaudita! E, inoltre, ci sono talmente tanti generi di tè tra cui scegliere, che i gusti di tutti noi sono più che soddisfatti. Ma molti non sanno che questa bevanda ha dei benefici infiniti per il nostro organismo. Vediamoli insieme. Ecco le cose che succedono al tuo corpo se bevi tè ogni giorno. Non crederai mai alla numero tre.

Bere tè ogni giorno ti renderà più intelligente

Incredibile ma vero, il tè ci rende più intelligenti. In questo caso, stiamo parlando del tè nero. Questa bevanda, infatti, contiene caffeina che protegge le cellule cerebrali. Questa sostanza fa in modo che le cellule non muoiano rapidamente. Rende inoltre il cervello più reattivo e, grazie alla teanina, ci permette di pensare con più lucidità.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Bevendo invece tè nero, il nostro cervello riesce a concentrarsi con più facilità. Insomma, chi lo avrebbe mai detto!

Protegge dal diabete

Il tè verde è stato usato per secoli contro il diabete. Questo perché contiene la EGCG, una sostanza antiossidante che pare possa controllare il diabete di tipo due (e che protegge anche i denti da batteri e virus!).

Inoltre, protegge anche dall’osteoporosi. Il tè nero è associato, infatti, a una maggiore densità minerale ossea. Questo, soprattutto nelle donne che hanno compiuto più di 65 anni. Anche gli ictus possono essere prevenuti con il tè nero. Consumandone una tazza ogni giorno, si potrebbero avere meno rischi di piccoli coaguli nel cervello!

Per adesso, i benefici che abbiamo visto, sono davvero strabilianti. Ma vediamone altre. Ecco le cose che succedono al tuo corpo se bevi tè ogni giorno. Non crederai mai alla numero tre.

Una tazza di tè al giorno è il nuovo elisir di lunga vita

Uno studio svizzero ha dimostrato che il tè verde possa allungare la vita. Ovviamente, dobbiamo consumarne almeno una tazza al giorno! Pare infatti che ritardi l’invecchiamento grazie ai tanti antiossidanti che contiene.

Inoltre, è ottimo per bruciare i grassi. Lo si può accompagnare a una dieta sana ed equilibrata, et voilà! Il nostro punto vita sarebbe perfetto!