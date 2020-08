Ecco perché tutti stanno spargendo il bicarbonato sulle piante in casa. La cura delle nostre piantine in casa è molto importante. Ma richiede anche tanto tempo e dedizione. Soprattutto se abbiamo molte piante, oppure se abbiamo piante che necessitano cure diverse o molto delicate. Magari ne abbiamo una che ha bisogno di poca acqua e deve stare in una zona umida, un’altra che ha bisogno di molta acqua e deve stare al caldo etc… Insomma prendersi cura delle piante in casa è un vero mestiere. E ovviamente che anche loro si possono ammalare. Avete mai provato ad usare il bicarbonato di sodio?

Ecco perché tutti stanno spargendo il bicarbonato sulle piante in casa

Sono davvero tanti gli usi del bicarbonato di sodio, ma pochi sanno che può tornare utile anche in agricoltura. Come fungicida, ad esempio, grazie al suo potere disinfettante, che previene ed elimina la presenza di diverse specie di funghi che attaccano comunemente le piante. Ciò è dovuto anche al suo effetto alcalinizzante che fa sì che non si crei quell’ambiente favorevole alla proliferazione dei funghi che amano invece ambienti acidi.

Come preparare il nostro spray

La preparazione è molto semplice. Tutto ciò che ci serve è circa 1 litro di acqua, del bicarbonato di sodio (circa 4 grammi) e ovviamente un contenitore spray. Aggiungi dunque circa due cucchiai di bicarbonato di sodio al tuo litro d’acqua e mescola in modo che si sciolga completamente. Versa, poi, nel contenitore spray e applica sulle piante con una spruzzatura delicata. Il composto creato va applicato in particolare sulle foglie sia sulla parte superiore che in quella inferiore.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Si consiglia di spruzzare il prodotto fai da te due volte alla settimana nei periodi dell’anno in cui ci sono basse temperature e alta umidità. È inoltre importante preparare solo la quantità necessaria per l’uso quindi evitate di fare scorte di boccette spray al bicarbonato, in quanto in questo modo il composto perderà le sue proprietà curative.