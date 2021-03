Su ProiezionidiBorsa abbiamo svelato numerosi metodi per concimare il terreno e per avere piante da sogno. Un metodo efficacissimo è quello di creare un concime super naturale a base di alghe marine. Un altro metodo è quello di utilizzare l’acqua di cottura delle verdure.

Oggi parleremo di un altro ottimo metodo con cui possiamo curare le nostre piante, sia sul balcone che in giardino. Vedremo perché non dovremo più buttare via le bucce di banana.

Un concime naturale ed efficace

Di trucchi per avere vasi fioriti e piante rigogliose ce ne sono moltissimi. Oggi vediamo in che modo possiamo recuperare le bucce delle banane che mangiamo in modo da evitare sprechi e avere piante splendide.

Dobbiamo innanzitutto sapere che la buccia di banana è un materiale molto utile per vari scopi. Si tratta di una parte del frutto ricchissimo di fibre e componenti varie che può venire utilizzato in moltissimi modi. Basti pensare che con la buccia delle banane si possono realizzare tessuti e addirittura la carta.

Se vogliamo utilizzare le bucce come concime dovremo semplicemente spezzettare le bucce e sotterrarle nel vaso o nel terreno in prossimità al fusto della pianta. È sufficiente sotterrarle per pochi centimetri.

Questo metodo può essere utilizzato efficacemente per concimare molte piante e fiori, che traggono benefici e nutrimento dalle sostanze contenute nella banana.

Ecco perché non dovremo più buttare via le bucce di banana

La buccia di banana è un metodo ideale perché questa contiene al suo interno molti sali minerali e vitamine che danno nutrimento alla pianta come se fossero un concime potentissimo.

Abbiamo visto come possiamo utilizzare questo prodotto di scarto in maniera ottimale, senza spendere soldi ed utilizzare sostanze chimiche di sintesi che possono inquinare e risultare pericolose per chi le respira.

Ora che conosciamo tutti questi metodi a basso costo, cosa aspettiamo ad utilizzarli?