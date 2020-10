Le conseguenze degli eventi naturali sono ben al di fuori del nostro controllo. È difficile limitare l’impatto che la natura ha sull’ambiente che ci circonda e a volte anche sulla nostra stessa vita. Ci sono alcune precauzioni che, però, possiamo prendere onde limitare le probabilità di rimanere duramente colpiti durante le catastrofi naturali. Prendiamo ad esempio i temporali. In questo periodo si fanno sempre più frequenti le allerte meteo, su tutto il territorio della Penisola. Quello che molto spesso abbiamo sentito dire è che durante un temporale è assolutamente necessario tenersi lontani da impianti idraulici e oggetti metallici. Pochi di noi forse sanno perché. Ebbene, la risposta è semplice: tutti i metalli e l’acqua sono degli ottimi conduttori per l’energia elettrica. Ecco perché non devi fare la doccia quando c’è un temporale.

Le probabilità che ciò accada sono molto basse, poiché le nuove abitazioni sono tutte provviste di sistemi per evitarlo. Tuttavia, è bene che tutti sappiano che in caso di temporale i fulmini potrebbero raggiungere i tubi metallici dei nostri impianti. Specialmente se abitate in palazzi antichi o case molto vecchie. Ed è per questo motivo che molte delle attività casalinghe di routine, come farsi la doccia, ma anche lavarsi le mani o lavare i piatti, potrebbero risultare pericolose se svolte durante un temporale. Anche nel caso in cui le nostre tubature fossero in plastica, ricordiamo che l’acqua stessa è un ottimo conduttore.

Altri consigli utili

Un’altra abitudine da evitare in caso di temporale è l’utilizzo di elettrodomestici o dispositivi elettronici collegati a prese elettriche. Se abbiamo necessità di comunicare con qualcuno, meglio utilizzare il nostro smartphone (purché non sia collegato all’alimentazione) o il telefono cordless. È consigliabile, inoltre, tenere spenti televisione, PC e vari ed eventuali elettrodomestici. Ancora meglio sarebbe staccarne proprio la spina.

