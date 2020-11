A spiegarci come migliora la vita dell’uomo con un cane è proprio l’osservazione che possiamo fare di persone che vivono da sole. La trasformazione della loro personalità, quando nella loro vita arriva il cane, avviene lentamente. Ma continua nel tempo. Inoltre avere un cane obbliga ad uscire per portarlo a spasso. Questo favorisce la socializzazione grazie all’incontro con altre persone che a loro volta hanno altri cani. Ecco perché non ci si pentirà mai di avere un cane.

Il cane ci ascolta in silenzio

I cani ci fanno scoprire l’amore incondizionato, quello che nella vita troviamo raramente. Un cane dev’essere accudito e questo ci offre la pssibilità di scoprire l’empatia. Inoltre un cane ci “costringe” a uscire anche solo per fare due passi. E quando torniamo a casa ci aspetta sempre con gioia.

I suoi ragionamenti sono semplici, non è in grado di capire comportamenti complessi ma percepisce i nostri stati d’animo. Se riusciamo ad essere chiari, lui segue le nostre regole. Inoltre comprende subito ciò che può fare e quello che gli è vietato.

Condividere la vita con un animale domestico migliora la vita. Lo affermano molti studi sulla psicologia. I cani sono presenti negli ospedali, proprio per il loro effetto benefico sui malati. Il cane diventa subito un membro della famiglia, forse perché la tenerezza che provoca è simile a quella che ci può dare un bambino.

Un amico speciale per i bambini

A tal proposito, non possiamo dimenticare quanto possa essere importante per un bambino, convivere con un animale. Tra l’altro un cane li aiuta a superare le insicurezze della crescita .

La loro presenza li aiuta a socializzare e a superare la timidezza. C’è un linguaggio complice tra cane e bambino, forse perché il cane è in grado di capire il gioco. In poco tempo diventa l’amico speciale anche se non può parlarci attraverso le parole ma lo fa con i gesti. Se si accorge che il suo padrone è triste si siede ai suoi piedi. Forse vuole dirci”ti voglio bene, io sono qui”. I cani sono per natura empatici, hanno il dono di ascoltare le nostre emozioni e cercano di sostenerci. Ecco perché non ci si pentirà mai di avere un cane.