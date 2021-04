Negli ultimi anni il fenomeno degli acquisti online si è fatto sempre più forte. Durante i giorni della pandemia, con i negozi chiusi, questa abitudine si è trasformata in una vera e propria necessità.

Ma come in tutte le attività quotidiane anche lo shopping online potrebbe incappare in problemi più o meno gravi.

Tra questi, uno tra i più diffusi è legato alla consegna della merce.

Bisogna, in primis, premettere che chi fa acquisti online ha diritto a ricevere ciò che ha ordinato presso l’indirizzo segnalato.

Infatti, tutti i venditori, dalle grandi piattaforme di commercio online al piccolo negozio fino ai privati, fanno compilare un modulo.

In questo modulo verrà chiesto al destinatario di inserire i suoi dati, tra cui l’indirizzo di spedizione.

Cosa fare se il corriere finge di essere passato?

Chi fa shopping online deve sapere cosa fare in questa situazione comune ma molto fastidiosa

Alcune volte, però, succede che i corrieri, per eludere gli obblighi, fingano di essere passati al domicilio dell’acquirente.

Senza aver lasciato alcun avviso nella posta, telefonano al destinatario dicendogli di andare a prendere la merce, lasciata in giacenza in un luogo x.

Si premette che il corriere è legato da un rapporto contrattuale con il venditore e, nel caso di eventuale inadempimento, dovrà risponderne.

Segnalazione

Dal momento che il corriere è tenuto a consegnare al domicilio, in caso contrario l’acquirente potrà rifiutarsi di ritirare il pacco e chiedere un rimborso.

Effettuare una segnalazione avvertirà il venditore dell’inadempimento del corriere e gli permetterà di rivalersi sulla società che si occupa della consegna della merce.

Prima della segnalazione, però, sarà possibile minacciare l’apertura di una contestazione direttamente al telefono con il fattorino incaricato.

Questo dovrebbe invogliarlo a presentarsi al domicilio dell’acquirente per la consegna prestabilita.

Pur non essendo un obbligo dettato dalla legge, la maggior parte dei corrieri in assenza del destinatario lascia un avviso. Su questo avviso saranno indicate ora, giorno e motivazione del fallito tentativo (ad esempio: destinatario assente). Questo avviso serve anche a dimostrare che il corriere è effettivamente passato nel luogo di consegna.

Inoltre, spesso, si prevede un doppio tentativo di consegna nel caso in cui il destinatario non fosse presente in casa.

Consigli

In ogni caso, tenendo come punto fermo la buona fede del corriere, si consiglia al destinatario di essere sempre molto preciso. Sia per quanto riguarda la segnalazione dell’indirizzo e del nominativo che per la rapidità nel ritiro.

I corrieri hanno sempre moltissimi pacchi da consegnare, non possono permettersi di perdere tempo prezioso. Soprattutto nel caso in cui il destinatario impieghi mezz’ora per scendere a ritirare il proprio acquisto. Ecco, quindi, perché chi fa shopping online deve sapere cosa fare in questa situazione comune ma molto fastidiosa.

