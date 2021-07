Alimenti, piante, erbe aromatiche hanno delle proprietà che non tutti conoscono. Le loro caratteristiche sono note soprattutto alla tradizione popolare che può insegnarci tanti piccoli segreti a noi ancora sconosciuti. Infatti, nel tempo, di generazione in generazione, sono tramandate perle di saggezza sui “poteri” che hanno erbe e alimenti. Per sfruttarli al meglio dovremmo conoscerne il maggior numero possibile, così da scegliere quello più adatto a noi. In questo caso, parleremo di una proprietà dell’alloro davvero interessante che, unito ad altre spezie, potrà darci un risultato sorprendente.

Ecco perché nessuno potrà fare a meno di bruciare delle foglie di alloro in casa

In un nostro precedente articolo, avevamo affrontato già un altro aspetto di questo argomento. Infatti, in “Bruciate delle foglie di alloro in casa. Non crederete mai a ciò che succederà” abbiamo visto che le foglie di alloro hanno un effetto calmante e analgesico. Ma le proprietà di questa straordinaria pianta non sono di certo finite qui. Infatti, c’è un’altra caratteristica che la differenzia da tutte le altre e che dovremmo assolutamente conoscere. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Ed ecco il fantastico risultato

Secondo la credenza popolare, c’è una cosa che le foglie di alloro possono fare in particolare. Ossia, pare che questa pianta abbia la capacità di purificare la casa dalle energie negative. Infatti, secondo la leggenda, dovremmo prendere una pentola con dei bordi alti e triturare le foglie di alloro. Aggiungiamo poi del cumino nero e qualche foglia di salvia e mettiamo tutto sul fornello. Facciamo bruciare per pochi secondi, fino a quando vedremo un po’ di fumo uscire fuori. Stiamo attenti a non bruciarci e spegniamo il fuoco. Il profumo delle spezie avvolgerà la stanza, eliminando qualsiasi energia negativa sia presente intorno a noi. Dunque, ecco perché nessuno potrà fare a meno di bruciare delle foglie di alloro in casa!