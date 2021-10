Lo abbiamo visto fare a molte persone, a volte anche i nostri nonni o genitori lo facevano quando eravamo piccoli. Si prendeva una monetina e la si lanciava sul letto, ma come mai? Perché lo facevano? Ecco perché molte persone lanciano una moneta sul letto di casa e in quello d’albergo. In realtà il motivo per cui molti lo fanno o lo facevano è super interessante e potrebbe tornare utile anche a noi, soprattutto in albergo. Quindi prestiamo molta attenzione a questa piccola regola che ci hanno insegnato i famosi ristoratori, ma che viene dal passato.

Per rifare il letto esistono vari modi

Superata una certa età arriva il momento di imparare a rifarsi il letto da soli. Non ci potrà essere sempre mamma a rifare il letto per noi. Di modi per farlo ce ne sono tantissimi. Infatti esiste il modo alla tedesca, alla francese, all’americana e all’italiana. Ognuno ha la sua tradizione. Non a caso quando viaggiamo, e magari non ci rechiamo in alberghi troppo turistici, possiamo notare queste piccole differenze di tradizioni.

Ad esempio, i tedeschi per il letto matrimoniale non usano un piumino doppio, usano due piumini singoli. Ognuno ha il suo, così non si litiga per le coperte durante la notte. Il metodo alla francese è invece quello che usiamo spesso anche qui in Italia: ovvero quello che vuole il lenzuolo superiore steso nello stesso modo di quello inferiore ma al contrario. E con la monetina cosa ci dobbiamo fare? Una volta che abbiamo rifatto il letto, o che entriamo in albergo e lo troviamo già fatto, è il momento di usare la monetina.

Ecco perché molte persone lanciano una moneta sul letto di casa e in quello d’albergo

Questa tecnica veniva usata nelle accademie militari. Infatti ogni mattina i militari rifacevano il letto in modo impeccabili e poi i superiori passavano e facevano cadere una monetina sul letto rifatto. Se la monetina rimbalza leggermente significa che il letto è fatto a regola d’arte, se invece cade come una pera, allora significa che il letto non è fatto bene.

La regola vuole infatti che il letto sia tiratissimo e per questo motivo la moneta cadendo fa una specie di rimbalzo. La prossima volta quindi che ci rechiamo in albergo e vogliamo vedere se l’hotel segue le regole del buon dormire possiamo provare a lanciare una monetina sul letto. Possiamo anche farlo a casa in questo modo verificheremo se abbiamo fatto il letto bene o no.

