Vorrà far dispetto a Harry & Megan oppure vorrà semplicemente sistemare i conti di famiglia? Non si riesce a saperlo. Sta di fatto che la Regina Elisabetta ha deciso di affrontare i problemi economici di Buckingham Palace derivanti dalla Brexit e dal Covid. E fare cassa, lanciando un gin col suo stemma. Costerà 40 sterline a bottiglia (45 euro) ed è certo che andrà subito a ruba. Il drink preferito dalla monarca britannica sarà protagonista del ‘royal gin tonic’. Che tutti i sudditi gusteranno brindando in suo onore. Ecco perché la Regina Elisabetta lancia un gin col suo stemma. Oggi vi offriamo le prime anticipazioni su questo curioso prodotto.

Delicato, elegante e floreale

I giornalisti inglesi del quotidiano Times che hanno degustato un assaggio, hanno diplomaticamente definito il gin real ‘delicato, elegante e florale’. Quelli del concorrente Telegraph invece vanno giù piatti. Il sapore del royal gin sarebbe troppo carico di agrumi ed erbe. Dunque, nonostante i 42 gradi di alcool, non risulterebbe abbastanza forte. L’ultima parola spetterà ai sudditi e ai turisti che visiteranno il Regno Unito a fine estate. Il Gin Her Mayesty sarà infatti disponibile dal 31 agosto prossimo.

Ecco perché la Regina Elisabetta II lancia un gin col suo stemma

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

I proventi di ogni bottiglia andranno a finanziare il mantenimento delle Collezioni Reali di Buckingham Palace, che in questo periodo di pandemia non possono essere visitate. Dunque non generano profitti, ma ben 30 milioni di sterline di perdita. E rischiano pure di far registrare qualche doloroso licenziamento, si sussurra. Ma grazie alla strepitosa trovata di marketing del royal gin, forse il pericolo è scongiurato. Ecco perché la Regina Elisabetta II lancia un gin col suo stemma.

Quanto beve la regina

La regina Elisabetta II, che ha 94 anni, regna da 25 mila giorni. E, come tutti i biografi confermano, beve 3-4 drink alcolici al giorno, distribuiti nelle 16 ore. Due di questi drink sono proprio a base di gin. Ecco perché la Regina Elisabetta lancia un gin col suo stemma. La mattina si fa preparare dal suo chef di fiducia un gin mischiato con un vino aromatizzato, il Dubonnet. Con aggiunta di ghiaccio e limone. A pranzo pasteggia con un bicchiere di vino. Per cena gusta un Martini cocktail con gin. E prima di andare a letto brinda sempre con un calice di champagne.