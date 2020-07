BEI è l’acronimo di Banca Europea degli Investimenti, è un ente sovranazionale la cui affidabilità è massima. In quanto banca, può emettere anche obbligazioni il cui rating è il più elevato. In questo articolo indichiamo come è possibile ottenere una cedola del 10,5% all’anno, acquistando un bond emesso dalla banca. Investendo 10mila euro è come avere un bonus di 1.050 euro sul conto dalla BEI. A queste condizioni.

Un bond con cedola del 10,5%

Trovare obbligazioni che rendano il 10% all’anno non è impresa da poco. Specialmente se poi questi bond sono emessi da enti sovranazionali la cui affidabilità è massima. Ma noi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, abbiamo scovato un bond dal rendimento annuale stupefacente. Una obbligazione emessa dalla BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che offre ai suoi possessori una cedola annua del 10,5%. Ma vediamo in dettaglio le caratteristiche di questo bond. L’obbligazione in questione nasce come titolo decennale. Venne emessa nel 2014 e quindi scadrà il 29 aprile del 2024 (Isin XS1059896016). In quella data verrà rimborsato il capitale, ovvero 100 centesimi per obbligazione e verrà pagata l’ultima cedola annuale.

Cedola che ha una caratteristica che la rende molto interessante agli occhi degli investitori. Infatti è del 10,5%, una percentuale stratosferica in riferimento ai rendimenti delle obbligazioni attuali.

Un bonus di 1.050 euro sul conto dalla BEI. A queste condizioni

Una cedola del 10,5% significa ricevere ogni anno sul conto corrente dalla BEI, 1.050 euro lordi, a fronte di un investimento di 10mila euro nominali. Prima però che vi precipitiate a comprarla occorre sapere che l’obbligazione è emessa in valuta turca, quindi l’acquisto è sottoposto al rischio valutario. Se la moneta turca cede terreno contro l’euro, il guadagno scende perché il rimborso avviene in lire turche. Negli ultimi 5 anni la moneta turca ha perduto il 60% contro l’euro.

Il bond è quotato al MOT della Borsa di Milano e al 23 luglio prezza appena sopra 100 centesimi. A questi prezzi offrirebbe un rendimento a scadenza del 10% circa all’anno. Più o meno il rendimento della cedola.

