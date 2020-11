La pizza è un piatto che non può mancare sulle nostre tavole. Sempre più persone ora vogliono preparare questa delizia in casa ma spesso non hanno alcuni ingredienti e gli strumenti adatti.

Su ProiezionidiBorsa abbiamo già spiegato come preparare una pizza gustosa senza lievito. Oggi il focus andrà invece su un’altra preparazione semplicissima. Ecco come preparare la pizza senza il forno per un risultato che sorprenderà anche i più scettici.

La pizza in padella

Se non tutti hanno un forno a disposizione, in ogni casa è possibile trovare una padella. Questa può essere usata per preparare ottime pizze. Il procedimento è molto semplice.

Dopo aver preparato l’impasto, prenderne una pallina e stenderla. Nel frattempo procurarsi una padella piatta e capiente e riporla sul fuoco con un filo d’olio. Dopo un paio di minuti poggiarci sopra l’impasto della pizza steso e far cuocere per qualche minuto.

Quando questo si sarà dorato sotto, girare l’impasto. A questo punto bisogna condire la pizza con sugo, formaggio e tutti gli altri ingredienti.

Lasciar cuocere ancora un minuto così e poi coprire con un coperchio. Quest’ultima fase permetterà al formaggio di sciogliersi e regalerà una pizza da leccarsi i baffi!

La pizza nel fornetto da campeggio

Questo strumento è l’alleato di chi si chiede come preparare la pizza senza il forno per un risultato che sorprenderà anche i più scettici. I fornetti da campeggio possono essere usati anche sui fornelli di casa. Infatti, sono composti da due parti che ricordano il fondo molto spesso di una padella e un coperchio capiente.

Il calore dei fornelli creerà all’interno del fornetto la temperatura ideale per cuocere la pizza. Dopo aver preparato l’impasto e aver condito la pizza, questa va adagiata sulla teglia del fornetto.

Dopodiché va cotta per per almeno quindici minuti. Il consiglio è quello di controllare il meno possibile lo stato di cottura perché aprendo il fornetto si disperderà il calore.