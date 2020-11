Negli ultimi tempi la quantità di cani e in generale di animali domestici arrivati nelle case degli italiani è aumentata a dismisura. Con loro, anche le preoccupazioni e le curiosità su questi animali. Dai quesiti più basilari legati all’aspetto della salute a quelli che si concentrano sugli atteggiamenti che si notano, le risposte da dare sono tante.

In molti casi è giustissimo informarsi in quanto si potrebbe essere poco esperti del comportamento animale, e riconoscere un atteggiamento pericoloso si rivelerebbe estremamente utile.

L’attitudine naturale

Per quanto con il passare del tempo si faccia sempre più fatica a considerarli come semplici animali, è necessario ricordarsi che i cani sono dotati di un istinto fortemente primordiale. Non avendo il dono della parola, l’unico modo che hanno per comunicare è proprio quello di comportarsi in un determinato modo. Soltanto imparando l’origine di questi comportamenti, e di come avvengono in natura, si potrà essere in grado di leggerli correttamente.

Prendendo, ad esempio i gatti, in molti si chiedono come mai fanno la pasta, espressione che indica il movimento alternato delle zampe sulle superfici morbide. Solamente conoscendo l’origine del comportamento, se ne comprenderà il significato.

Infatti i gattini appena nati fanno la pasta sulla pancia della mamma per stimolare l’allattamento. Dunque il movimento indica una richiesta d’attenzione.

La stessa chiave di lettura va utilizzata con i cani. In molti, ad esempio, si chiedono come mai il cane si sistemi il suo spazio prima di addormentarsi. Dunque, ecco perché i cani scavano anche dentro casa sul divano e sul letto.

Il rapporto con i lupi

Il motivo per cui i cani scavano, dunque, deve essere ricercato nel comportamento naturale di questi animali. La razza canina, infatti, discende dai lupi, e questi ultimi sono abituati a scavarsi e sistemarsi la cuccia. E ciò direttamente dentro la terra dei boschi che abitano.

Il nostro amico a quattro zampe ha la fortuna di avere una cuccia, un divano o un letto dove poter dormire. Nonostante ciò, sente il bisogno naturale di scavare la superficie prima di sistemarsi. Sebbene in alcuni casi sia un sintomo di un malessere, questo atteggiamento è perfettamente normale e ci ricorda semplicemente le origini di questo splendido animale.

Per tutti i curiosi, dunque, ecco perché i cani scavano anche dentro casa sul divano e sul letto.