Sono innumerevoli le volte che si osserva il proprio animale domandandosi cosa stia pensando. Ad esempio quando il cane, muovendosi, comincia a sbuffare o dimenarsi sognando di correre, o quando il gatto fa le fusa nel tentativo di richiamare l’attenzione.

Molti atteggiamenti sono normali e si comprende facilmente il motivo per cui questi animali li facciano quotidianamente. Ad altri, invece, si cerca ancora di dare un senso.

Gli atteggiamenti curiosi degli amici a quattro zampe

Da come fa il cane ad accorgersi dell’arrivo del padrone molto prima che varchi la porta di casa al sapere con precisione l’ora della pappa, le curiosità sono molte.

Quest’ultime, inoltre, non si concentrano solamente sui cani. La maggior parte dei dubbi, infatti, molto spesso, riguardano i gatti. Proprio per il loro essere indipendenti e riservati, sono diversi gli atteggiamenti di cui non si capisce chiaramente il perché. Ecco, allora, svelato il motivo per cui i gatti fanno la pasta.

Con questa espressione ci si riferisce al movimento dei gatti quando infilano gli artigli su una superficie morbida, alternando le zampe. Mentre la maggior parte utilizza solamente le zampe anteriori, ci sono alcuni gatti che le muovono tutte e quattro.

Proprio per il tipo di movimento, che è simile a quello di chi lavora la pasta e le farine in generale, viene chiamato appunto “fare la pasta”. Chiunque abbia un gatto sa che più volte al giorno lo si può trovare a infilare le unghie in un cuscino o nella fodera di un divano. Chi pensa che si tratti solamente di un gioco, si sta sbagliando. Attuando questo atteggiamento il gatto sta, infatti, cercando di comunicare.

Un altro modo di fare le fusa

Può sembrare incredibile ma l’intento del gatto è simile a quello che lo porta a fare le fusa. Per abbassare la tensione e per richiedere affetto, cioè, i gatti spesso fanno questo movimento con le zampe.

Già da appena nati i felini lo fanno sulla pancia della mamma per stimolare l’uscita del latte materno. Nel tempo, il gesto si trasforma in abitudine e diventa il modo preferito dai gatti per chiedere amore ai padroni.

In molti si chiedono il perché di questi particolari atteggiamenti, ed ecco dunque svelato il motivo per cui i gatti fanno la pasta.