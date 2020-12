Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli stranieri ci riconoscono subito: amiamo la buona cucina e non riusciamo a parlare senza gesticolare. Sì, parlare a gesti sembra proprio essere una caratteristica fondamentale del nostro carattere, del nostro sentirci italiani.

Ebbene, esperti di comunicazione hanno studiato il fenomeno e sono arrivati alla conclusione per cui esistono centinaia di gesti che usiamo ogni giorno. Sembra quasi il prolungamento non verbale della nostra lingua. Ed è una cosa di cui dobbiamo tutti prendere atto: noi italiani ci esprimiamo a gesti.

Ma qual è la vera ragione per cui gli italiani parlano in questo modo così vistoso? Ecco perché gli italiani parlano a gesti, svelato il vero motivo.

Influenze greche

Alcuni studi sembrano indicarci che il motivo per cui noi italiani parliamo con le mani sia da attribuire alla colonizzazione dell’Italia Meridionale da parte dei greci. Infatti, la Magna Grecia era costituita da città popolosissime in cui le persone iniziarono a gesticolare per farsi capire meglio.

Alcuni dicono, addirittura, che gesticolare fosse un modo per farsi vedere. E non solo. Anche per rendersi più attraenti.

Occupazioni straniere

Secondo un’altra teoria invece, gli italiani parlano gesticolando a causa delle invasioni straniere. La nostra amata Penisola, infatti, dal XV secolo è stata l’oggetto di varie scorribande, guerre, occupazioni straniere.

Francesi, lanzichenecchi, spagnoli ed austriaci sono venuti nel nostro Paese e si sono impiantati stabilmente per secoli. Per far fronte ad eventuali soprusi del potere, gli italiani hanno ideato una lingua non verbale e hanno iniziato a comunicare con le mani. In tal modo potevano parlarsi senza farsi capire dai vari militari che occupavano e comandavano le loro campagne e città.

I gesti che usiamo sono relativi al cibo, allo spostamento e al giudizio di altre persone, tutti discorsi da tener nascosti.

Ecco perché gli italiani parlano a gesti, svelato il vero motivo.