Ogni anno quando se ne chiude uno, arriva il momento delle classifiche. Spotify ha da poco comunicato ai proprio clienti quali sono state le canzoni e artisti più ascoltati nel 2020. Ripercorrendo così un anno, abbastanza complesso, attraverso i vari successi musicali. Ma non solo Spotify. Infatti anche Google Play ha fatto una lista delle app del 2020. E quali sono le migliori app del 2020?

Il 2020 e le app vincenti

Visto l’anno abbastanza complesso, che forse vede una luce con l’arrivo del vaccino, sempre più persone si sono affidate alla tecnologia e, nel caso specifico, allo smartphone, ormai prolungamento della mano. La tecnologia ha permesso di rimanere in contatto con le persone lontane, ma ha anche permesso di svolgere al meglio il lavoro da casa.

Quali sono le migliori app del 2020?

Vediamo ora, allora, quali sono state le migliori applicazioni. Una delle app più scaricate è stata Medito. App per la meditazione, per rilassarsi, contro lo stress e per dormire meglio. Altra app è stata ShareTheMeal, applicazione che serve a fare donazioni e raccolta fondi di beneficenza per combattere la fame nel mondo. Queste due app sono la prova provata della situazione attuale che il mondo sta vivendo.

App di meeting e per il lavoro

Anche l’app di Microsoft è nella lista della migliori app del 2020. Comprensibile anche questa visto che molte persone hanno svolto per quasi un anno intero il lavoro da casa. Ma la regina delle app di meeting è stata Zoom.

Immancabili sono le app per le cibo

Infatti il 2020 è stato un anno all’insegna della pizza, del pane, dei dolci e della cucina fai da te. Una delle app migliori infatti è stata proprio Whisk. App per tutti coloro che stanno a casa alla ricerca di nuove idee in cucina, ma senza stress.

Ecco dunque una rapida infarinatura di quello che è stato il 2020 tramite le migliori app di quest’anno.