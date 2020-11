Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni cucina italiana ha i suoi segreti: da casa a casa le nostre preparazioni gourmet differiscono per piccole modifiche alle ricette tradizionali. Proprio per questo, quel pizzico di cannella nella torta di nostra zia la rende diversa da quella del nostro migliore amico.

Stesso discorso vale per la pizza preparata a casa: possiamo sbizzarrirci con gli ingredienti stagionali che la natura ci offre e presentare ai nostri amici dei piatti gourmet. Certo, dobbiamo stare attenti a come preparare gli ingredienti e a come li associamo, poi, nella cottura. Per la preparazione della pizza, questo accorgimento è fondamentale.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco, quindi, come preparare a casa una pizza gourmet con un ingrediente di stagione.

Scaglie di scorzone o tartufo nero

Ad Alba, cittadina del Piemonte meridionale, la fiera del tartufo ha acquisito lo status di appuntamento annuale. Certo, il tartufo bianco è l’eccellenza di quel territorio ma, allo stesso tempo, ha dei costi estremamente proibitivi.

Tuttavia, abbiamo la soluzione: il tartufo nero o lo scorzone. Ingredienti con costi molto inferiori rispetto alla variante bianca, i tartufi neri sono i nostri migliori alleati in cucina. In particolare, sulla pizza possono stupire tutti i commensali e trasformare un piatto ordinario in straordinario, vediamo come.

Preparazione

Innanzitutto, dobbiamo conoscere una proprietà del tartufo: va preparato all’istante in cui lo serviamo.

Dopo aver tirato fuori la nostra pizza dal fornetto, prendiamo l’apposito strumento per creare le scaglie del tartufo e cerchiamo di farne il più possibile. Meglio tante e sottili anziché poche e spesse.

La base della pizza deve, naturalmente, essere neutra. Meglio, quindi, prediligere una margherita classica. A questo punto, spargiamo le scaglie sulla pizza e via, il piatto è pronto.

Ecco, dunque, come preparare a casa una pizza gourmet con un ingrediente di stagione.

In quest’articolo, invece, ecco la ricetta per crepes suzette fatte in casa.